Türk futbolunda kritik gün belli oldu! Yayın ihalesi için geri sayımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın hakları ihalesinin 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türk futbolunun gelecek beş sezonunu yakından ilgilendiren yayın ihalesi için beklenen açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devrine ilişkin ihale takvimini duyurdu.
YAYIN İHALESİ 30 KASIM'DA YAPILACAK
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ UYGULANACAK
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ihale, Yayın İhale Komisyonunun gözetiminde ve noter huzurunda yapılacak. İhalede kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacak.
BEŞ SEZONU KAPSAYACAK
Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonluk yayın haklarını kapsayan ihale, Türk futbolunun gelecek dönemdeki yayıncısının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.
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