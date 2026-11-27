Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güce tepki olarak Rize'deki turizm firmaları tüm Gürcistan turlarını iptal etti; Rize Ticaret ve Sanayi Odası da kentte düzenlenecek ticari fuara katılmama kararı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan maçta Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik orantısız güç uygulaması, Rize'de tepkiyle karşılandı. Rize'de pek çok firma, Gürcistan turlarını iptal etme kararı alarak boykot başlattı. Rize Ticaret ve Sanayi Odası da 4-6 Aralık tarihleri arasında Batum şehrinde düzenlenmesi planlanan ticari fuara katılmama kararı aldı.

Yurt içi ve yurt dışı turlar düzenleyen turizmci Mahmut Arslan, dün akşam polisin orantısız güç uyguladığı Batum'da kendilerinin de misafirleri bulunduğunu belirterek, "Dün akşam bizim de misafirlerimiz turla Gürcistan'daydılar, Batum'daydılar. Tura gönderdik onları. Haliyle Beşiktaş'ımızı, Türkiye'mizi desteklemek için oradaydık, Batum'daydık. Ama dün akşam gördüğümüz bu tepki, Türk'e karşı yapılan bu davranış, tutum gerçekten bizleri çok üzdü. Çünkü bunu bize yapan sınır ötemiz, kapı komşumuz, herkesin akrabalıklarının olduğu bir yer. Haliyle bu bizi çok üzdü" dedi.

Arslan, yaşanan olaylar sebebiyle Batum turlarının tamamını iptal ettiklerini kaydederek, "İnsanlar güzeli desteklerken, kötüyü de göstererek birbirine örnek olması gerektiğini düşünerek tam turların dolu olduğu, yılbaşı serüveninin olduğu bir zamanda kötülüğü göz önüne çıkarmak için bizler Vaveyla Turizm olarak bütün Gürcistan turlarımızı durdurma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Turizm işletmecisi Kerem Kaçkar, Gürcistan'a düzenlenen tüm turları farkındalık oluşturmak amacıyla durdurduklarını belirterek, "Dün yaşanan Beşiktaş maçındaki olaylar nedeniyle Gürcistan turlarımızın tamamını durdurma kararı aldık. Hem Filistin'e farkındalık oluşturup destek olmak için hem de dünkü yaşanan olayları protesto etmek için bir boykot. Tüm Gürcistan turlarımızı durdurduk. Beşiktaş taraftarına yapılan şiddet, polis tarafından uygulanan olaylar nedeniyle tüm turlarımızı durdurduk. Gürcistan turlarımızın hepsini; Batum, Tiflis tamamını durdurma kararı aldık" dedi.

Diğer yandan Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arif Mete, Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenecek fuara katılmama kararı aldıklarını belirtti. Tur şirketleriyle de görüşme yaptıklarını, tepki amacıyla Gürcistan'a düzenlenecek turların birçok şirket tarafından iptal edildiğini ve edilmeye de devam edileceğini aktaran Mete, "Dün akşamki olayda tüm Türkiye bütünleşti. 4-6 Aralık arasında yapılacak olan Batum'daki fuarda Rize Ticaret Odası'nı temsilen yönetim kurulu ve meclis başkanımızla beraber gidecektik, katılacaktık oraya. Dün akşamki maçtan sonra ve Batum'daki polislerin seyircimize yaptığı müdahaleden dolayı bu sabah aldığımız yönetim kurulu kararıyla toplantıya katılmama kararı aldık. Batum'a gidecek olan diğer turizm acentelerimizle de görüştük. Onlar da birçok seyahatlerini iptal edeceklerini dile getirdiler. Burada şu anda sporun rengi ve taraftarı önemli değildir. Önemli olan Türkiye'nin birlik bütünlük içinde hareket etmesidir. Biz bu birlik bütünlük içerisinde fuara katılmama kararı aldık Rize Ticaret Odası olarak" ifadelerini kullandı.