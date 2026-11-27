Karşıyaka, 10'uncu hafta maçında Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 5'inci sıradaki Karşıyaka, yarın saat 16.00'da 3'üncü sıradaki Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Karşıyaka Spor Salonu'ndaki 10'uncu hafta maçında Karşıyaka, geçen hafta Bahçelievler'e 3-1 yenilmişti.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda Bahçelievler Belediyesi'ne 3-1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen Karşıyaka yarın evinde 3'üncü basamaktaki Denizli Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet arayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Lider Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 17.30'da Yeşilyurt'a konuk olacağı grupta 13.00'te Eczacıbaşı-İzmir DSİ, 14.00'te Akhisar Bld-Vakıfbank, 16.00'da Altınordu-Bahçelievler Bld ve Bodrumspor-Bergama Bld maçları oynanacak.
Kaynak: DHA
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