Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada, 5 ilde 19 hücre yapılanması kurduğu tespit edilen "Arpa" adlı suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmi belirlenirken, şüphelilerin adliyeye sevki bugün de devam etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde "Arpa" adlı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Soruşturmadaki incelemelerde, suç örgütünün 5 ilde toplam 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Örgütün 3 lider, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüphelisine yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 38 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Denizli'de suç örgütü üyelerinin adliyeye sevk işlemleri bugün de devam etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.