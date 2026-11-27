Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hafif ticari bir aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli- Denizli karayolu üzerindeki Kızılcadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Denizli istikametine gitmekte olan Bayram Ö. (71) idaresindeki 07 YGU 89 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Denizli istikametinden Antalya istikametine seyreden Kerim Z. (65) yönetimindeki 07 GGF 76 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 07 YGU 89 plakalı aracın sürücüsü Bayram Ö. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan eşi Hanife Ö. (71), 07 GGF 76 plakalı otomobilde yolcu olarak yer alan Mukaddes Z. (62) ve Zeliha Z. (64) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.