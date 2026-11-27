Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi'nde 2026-2028 dönemi yönetimi belli oldu. 26 adayın yarıştığı genel kurulda en çok oyu alan İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Rümeysa Erkaya başkan seçilirken, en yüksek oyu alan kız ve erkek öğrenciler de yeni yönetim kurulunu oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi 2026-2028 Dönemi Başkan ve Yürütme Kurulu Seçimli Genel Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurula; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, okul müdürleri, öğretmenler ve lise gençlik meclisi üyeleri katıldı.

Divan başkanlığını Kemal Sözkesen yaptı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, protokol konuşmalarıyla devam etti. Genel kurulun işleyişini ve seçim sürecini yönetmek üzere divan teşkiline geçildi. Genel kurulda, divan başkanlığını Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Kemal Sözkesen yaptı.

Gençler başkanını seçti

Büyük bir heyecana sahne olan ve 26 adayın yarıştığı genel kurulda, lise öğrencileri kürsüye çıkarak hayallerini, projelerini ve hedeflerini paylaştı. Yapılan açık oylama ve sayım sonucunda İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Rümeysa Erkaya en yüksek oyu alarak 2026-2028 dönemi lise gençlik meclisi başkanı oldu. En fazla oy alan 7 erkek aday ve 7 kız aday da yürütme kurulunu oluşturdu.

2026-2028 dönemi yürütme kurulu

Program, yeni seçilen başkan ve yürütme kurulu üyelerinin tebrikleri kabul etmesi, dilek ve temennilerin paylaşılması ve günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.