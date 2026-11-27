Denizlili milli güreşçi Osman Şimşek, Ermenistan'da yapılan Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 92 kg grekoromen kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Ermenistan'ın Tsaghkadzor kentinde 25 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 9 altın, 9 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı; U17 ve U20 kategorilerinde ise takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Osman Şimşek finalde Rus sporcuyu yenip altına uzandı

Denizlili genç güreşçi Osman Şimşek, Avrupa Şampiyonası'nda 92 kg. grekoromende mindere çıktı. Kategorisinde ilk üç maçı kazanarak finale yükselen Şimşek, finalde Rus sporcuyla altın madalya müsabakasına çıktı. Çekişmeli geçen maçta üstün bir performans sergileyen Şimşek, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonaya Denizli Sporcu Eğitim Merkezinde hazırlanan Yurdum Spor Kulübü sporcusu Osman Şimşek'i, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu nedeniyle tebrik etti. Milli sporcunun disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Erdoğan, başarıda emeği geçen antrenörleri kutladı.