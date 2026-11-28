Denizli merkezli 19 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 127 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ARPA" isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 103 şüpheli savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltı kararı verilen 22 zanlının başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 93'ü hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama, 32'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 bin 883 kişiyi toplam 58 milyon 537 bin 455 lira dolandırmışlar

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 55 fişek, 103 bin lira, 3 bin 500 dolar, 400 avro, 60 bin Japon yeni ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin ülke genelinde sahte ilan siteleri oluşturarak Denizli merkezli 5 ilde kiraladıkları villa tipi evlerde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 2 bin 883 kişiyi toplam 58 milyon 537 bin 455 lira dolandırdıkları ve suçtan elde edilen gelirleri akladıkları, Denizli merkezli farklı şirketleri paravan olarak kullandıkları tespit edildi.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, ARPA isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiğini, 3 örgüt elebaşı, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 1'i örgüt elebaşı, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.