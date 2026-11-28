Eskişehirspor, Denizli İdman Yurdu 1959 SK karşılaşmasına hazırlanmayı sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, Denizli İdman Yurdu 1959 SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde sürdürüyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde taktik çalışma yapılırken karşılaşma 29 Kasım Pazar saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup 14. haftasında sahasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı ağırlayacak olan Eskişehirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Şapcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Eskişehirspor ile Denizli İdman Yurdu 1959 SK arasındaki mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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