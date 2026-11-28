Kuşadası Selanik Mübadilleri, Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Honaz Mübadele Evi'ni ziyaret etti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, konuklara eşlik ederek mübadele döneminden kalan eserler hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Selanik Mübadilleri, Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan Mübadele Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette, ortak mübadele geçmişi ve kültürel miras ön plana çıktı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kuşadası'ndan gelen misafirleri Mübadele Evi'nde ağırladı. Konuklara evi kendisi gezdiren Başkan Kepenek, içeride sergilenen eserler ve mübadele dönemine ait hatıralar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında Honazlı mübadiller tarafından hazırlanan geleneksel börek ve tatlılar da misafirlere ikram edildi. Birlikte yapılan sohbetlerde ailelerin kuşaktan kuşağa aktardığı hatıra ve ortak kültürel değerler yad edildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, farklı şehirlerde yaşasalar da aynı geçmişin ve kültürel mirasın izlerini taşıdıklarını belirtti. Başkan Kepenek, "Bizleri bir araya getiren ortak mübadele geçmişimiz ve ailelerimizin kuşaktan kuşağa aktardığı hatıralar üzerine sohbet ettik. Kuşadası'ndan gelen misafirlerimizle, Honazlı mübadillerimizin hazırladığı geleneksel börek ve tatlılarımızı paylaşarak kültürümüzü ve geçmişimizi yad ettik. Ardından Mübadele Evimizi birlikte gezdik. Farklı şehirlerde yaşasak da aynı geçmişin, aynı hatıraların ve aynı kültürel mirasın izlerini taşıyoruz. Nazik ziyaretleri için tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Gönül bağımızın daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.