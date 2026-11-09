Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen'in tutuklanmasına karar verildi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen'in tutuklanmasına karar verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı. Gülkan emniyete götürülürken, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in tutuklanmasına karar verildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Gülkan gözaltına alındı.

Şüpheli Gülkan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
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