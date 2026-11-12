Plan ve Bütçe'de YÖK gerginliği: Özvar'ın Barış Bildirisi için kullandığı 'sözde' ifadesine muhalefetten itiraz - Son Dakika
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Plan ve Bütçe'de YÖK gerginliği: Özvar'ın Barış Bildirisi için kullandığı 'sözde' ifadesine muhalefetten itiraz

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Plan ve Bütçe\'de YÖK gerginliği: Özvar\'ın Barış Bildirisi için kullandığı \'sözde\' ifadesine muhalefetten itiraz
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MEB'in 2027 bütçesinin görüşüldüğü komisyonda soruları yanıtlayan YÖK Başkanı Erol Özvar, toplam üniversite kontenjanının 2021'de yaklaşık 1 milyonken bugün 779 bine indiğini söyledi. Barış Bildirisi'ni 'sözde' diye anması ise DEM Partili Sevilay Çelenk ile YENİ Partili Yüksel Taşkın'ın 'Anayasa Mahkemesi'nin kararı var' itirazına yol açtı ve kısa bir tartışma çıktı.

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Erol Özvar, Barış Bildirisi'ne ilişkin soruya verdiği yanıtta bildiriyi "sözde" olarak nitelendirdi. Özvar'ın bu ifadesine DEM Partili Sevilay Çelenk ve YENİ Partili Yüksel Taşkın tepki gösterdi. Çelenk ve Taşkın, Özvar'a " Anayasa Mahkemesi'nin kararı var, ne sözdesi?" ifadesiyle karşılık verirken komisyonda kısa süreli tartışma yaşandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. 

ÜNİVERSİTE KONTENJANI 779 BİNE DÜŞTÜ

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2021 yılında yaklaşık 1 milyon olan toplam kontenjan sayısının bugün itibarıyla 779 bine düştüğünü belirterek, kontenjanlarda düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

Özvar, üniversite kontenjanlarına ilişkin yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu kontenjan düzenlemelerinin nasıl yapıldığına ilişkin olarak, ilgili bütün bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte istişare edilerek gerçekleştirildiğini bilmenizi isterim. İstihdamla bağlantısı kesilen programlar sistemin dışına çıkarılıyor. Bunun yerine çağın gerektirdiği ve yeni beceriler konusunda bütün dünyada küresel ölçekte tartışılan ve beklenen yetkinlikler, belirli programlar dahilinde üniversitelere entegre ediliyor.

Bu bakımdan Türkiye genelinde, kıymetli vekillerim, 80'e yakın farklı program türü üniversitelere yerleştirilmiştir. Bunu ifade edebilirim. Öğretim üyelerinin sayısı 190 bine yaklaşmış durumdadır. Bu açıdan, yükseköğretimin kapasite artışını ve öğretim elemanı sayısındaki artışı bir örnek olarak vermenin önemli olduğunu düşünüyorum."

SÖZDE İFADESİ KOMİSYONU KARIŞTIRDI

Barış Bildirisi'ne yönelik sorulan soruya ise Özvar, "Bu 'Suça Ortak Olmayacağız' adlı 'sözde' Barış Bildirisi'ni imzalayanlardan iade edilenlerin sayısı 223'tür. Bunlardan 9'u kanun hükmünde kararname, 22'si OHAL Komisyonu kararı, 192'si ise mahkeme kararı doğrultusunda görevlerine iade edilmiştir. Bu kişilerin göreve iadesi ancak 7075 sayılı Kanun uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından kabul edilmesi veya bu komisyon tarafından verilen ret kararlarının mahkemelerce iptal edilmesi halinde mümkündür. Bu kapsamdaki mahkeme kararlarına Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz tarafından işlem yapılmaktadır" yanıtını verdi. 

Özvar'ın Barış Bildirisi'ni "sözde" olarak nitelendirmesine DEM Partili Sevilay Çelenk ve YENİ Partili Yüksel Taşkın tepki gösterdi. Çelenk ve Taşkın, Özvar'a "Anayasa Mahkemesinin kararı var, ne sözdesi?" sözleriyle karşılık verirken, komisyonda kısa süreli tartışma yaşandı.

REKTÖR ATAMASINDA ABD ÖRNEĞİ

Özvar, rektörlerin atanmasına ilişkin sorunun sorulması üzerine de "Anayasa'nın 130. maddesine göre rektör, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Rektörlük seçim ve atamalarına gelince, bütün dünyada yüksek öğretim sistemleri o ülkenin kendi kanun ve mevzuatları dahilinde belirlenir. Cumhurbaşkanlığından valiliğe kadar dünyada farklı rektör atamaları veya seçimleri vardır. Amerika'dan Endonezya'ya, Afrika'dan Norveç'e kadar çok değişik rektörlük atamaları vardır. Bunlar ülkelerin kendi mevzuatları dahilinde belirlenir. Amerika'da bir devlet üniversitesine vali atanabiliyorsa ve valinin de rektörlük seçiminde seçimi yapan kurulları belirleme yetkisi varsa Türkiye'nin de kendine mahsus sistemi içerisinde, Anayasa'nın kabul edildiği şekilde rektör atamaları yapılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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