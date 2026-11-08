Düzce Akçakoca'da 600 yıllık denilen Orhangazi Camii çivisiz yapısıyla korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Akçakoca'da 600 yıllık denilen Orhangazi Camii çivisiz yapısıyla korunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Akçakoca'daki Orhangazi Camii'nin yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtiliyor; yapı, çivisiz çantı sistemiyle inşa edilen ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Çayağzı köyü sakinlerinin koruduğu cami, cuma ve özel günlerde ibadete açılırken farklı illerden ziyaretçi ağırlıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Orhangazi Camii, çivisiz çantı sistemiyle yapılan ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Köylüler tarafından özenle korunan tarihi cami, farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlarken; cuma namazları, mevlitler ve özel günlerde de ibadete açılıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaştığı belirtilen Orhangazi Camii, tarihi ve ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Çivi kullanılmadan, ahşapların birbirine geçirilmesiyle inşa edilen cami, Çayağzı köyü sakinleri tarafından korunarak yaşatılıyor.

Güven Öztürk Genç, caminin Orhan Gazi'nin bölgenin fethi sırasında burada konakladığı dönemde askerlerin cuma namazını kılabilmesi amacıyla yaptırıldığının rivayet edildiğini söyledi. Caminin yapılış hikayesini anlatan Genç, "Osmanlı padişahının oğlu Orhan Gazi, savaşlar o zamanlar çok olduğu için buranın fethi sırasında burada konaklamak zorunda kalıyor. Kış aylarından dolayı 2-3 ay burada kalıyorlar. Askerlerine cuma namazı için bir cami yapılmasını istiyor. Askerler de bu camiyi çivisiz çantı sistemi ile ağaçların birbirine geçme sistemiyle inşa ediyorlar" dedi.

"600 senelik olduğu söyleniyor"

Yıllar içerisinde kullanılamaz duruma gelen caminin restore edildiğini belirten Genç, yapının bugün yeniden ibadet amacıyla kullanıldığını ifade etti. Genç, "İlerleyen süreçlerde cami kullanılamaz hale geliyor. Burası 2009 yılında Dünya Mirası tarafından restore ediliyor. O gün bugündür de köyde özel günlerde, cuma namazlarında, mevlitlerde bu cami köyümüzce kullanılıyor. Köyümüzde bir cami daha bulunuyor fakat bu camimizin Orhangazi Camii olarak 600 senelik olduğu söyleniyor" diye konuştu.

Tarihi caminin Osmanlı döneminden kalan önemli yapılardan biri olduğunu dile getiren Genç, "Osmanlı zamanında bu şekilde 1-2 tane yaptırılmış. Burası dünya mirası UNESCO tarafından korunan bir camidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada görüp ziyarete geliyorlar

Köy sakinlerinden Sabahattin Ateşli ise tarihi caminin yalnızca bölgeden değil, farklı illerden de ziyaretçi ağırladığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin caminin tanınırlığını artırdığını belirten Ateşli, ziyaretçilerin internet üzerinden bölgeyi keşfettiğini anlattı. Ateşli, "Çoğu bölgeden buraya geliyorlar. Başka illerden de buraya geliyorlar. İnternet üzerinden duyuluyor. Teknoloji çağında olduğumuz için sosyal medyada caminin videoları paylaşılıyor. Oradan görüp gelenler oluyor" dedi.

"Bu camiyi evimiz gibi görüyoruz"

Caminin bakım ve temizliğini köy sakinlerinin üstlendiğini belirten Ateşli, tarihi yapıya büyük özen gösterdiklerini ifade etti. Ateşli, "Burası bizim köyümüzün önemli alanlarından birisi. Biz bu camiyi evimiz gibi görüyor ve sürekli temizliyoruz. Buranın şadırvanlarına da büyük önem gösteriyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilere sürekli açık

Caminin dışarıdan gelen ziyaretçilere de açık olduğunu belirten Ateşli, vatandaşların burada rahatlıkla ibadetlerini gerçekleştirebildiğini söyledi. Ateşli, "Burası sürekli açık. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız rahatlıkla ibadetlerini yapabiliyorlar. Buranın hemen yanında bir de mesire alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatOrhangaziAkçakocaÇayağzıTurizmDüzceCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
Niğde Kiledere’de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
09:45
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors’u şampiyon yaptı
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 09:52:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da 600 yıllık denilen Orhangazi Camii çivisiz yapısıyla korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android