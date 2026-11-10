Erzurum'da dondurucu soğuklar kenti buz kesti, Palandöken'de gece -14 derece ölçüldü - Son Dakika
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Erzurum'da dondurucu soğuklar kenti buz kesti, Palandöken'de gece -14 derece ölçüldü

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Erzurum\'da dondurucu soğuklar kenti buz kesti, Palandöken\'de gece -14 derece ölçüldü
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Erzurum'da dondurucu soğuklar nedeniyle sokaklar, kaldırımlar ve cami avlularındaki tarihi şadırvanlar buzla kaplandı. Palandöken'de gece -14, kent merkezinde -7 ölçülürken Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma, don ve zirai don riskine karşı uyardı.

Erzurum'da soğuk ve yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklıklar Palandöken'de gece-14 derece olurken, kent merkezinde termometreler-7'yi gösterdi.

Erzurum'da kış mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde şehri esir alan dondurucu soğuklar nedeniyle adeta hayat buz kesti. Sokaklar ve kaldırımlar tamamen donarken, özellikle cami avlularındaki tarihi şadırvanlar ile otobüs duraklarının camları kalın buz tabakasıyla kaplandı. Soğukların bu sene erken başladığını ifade eden Ahmet Uğurlu (65),"Yerler hep buzla kaplı ama ben hiç kayıp düşmedim. Bu memlekette büyüdük biz karda, buzda gezmesini iyi biliriz. Şu anda hava tertemiz eskiden kömür ve doğalgaz çok yanardı, nefes alınmazdı" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Erzurum ve çevre illerde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması öngörülüyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesine karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundular. Bölge genelinde özellikle gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları da hatırlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da dondurucu soğuklar kenti buz kesti, Palandöken'de gece -14 derece ölçüldü - Son Dakika
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