Şanlıurfa Viranşehir\'de kubbe kalıbı çöken cami inşaatında 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında kubbe yapımında kullanılan kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden cami inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle kubbe kalıbı çöktü. Olayda inşaatta çalışan 3 işçi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.