Viranşehir\'de cami inşaatında iskele çöktü, düşen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı süren bir caminin inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle iskele çöktü.

İskeleden düşen 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.