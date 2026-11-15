Şam Üniversitesi'nde El-Beşir Camii ibadete açıldı, namaza 100'den fazla kişi geldi - Son Dakika
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Şam Üniversitesi'nde El-Beşir Camii ibadete açıldı, namaza 100'den fazla kişi geldi

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Şam Üniversitesi\'nde El-Beşir Camii ibadete açıldı, namaza 100\'den fazla kişi geldi
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Şam Üniversitesi\'nde El-Beşir Camii ibadete açıldı, namaza 100\'den fazla kişi geldi
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Yıllar süren namaz yasağının ardından Şam Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen El-Beşir Camii, Hafız Esed'in heykelinin bulunduğu meydanda törenle ibadete açıldı. Cami açılır açılmaz çoğu üniversite yurdunda kalan 100'den fazla kişi namazlara gelmeye başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki üniversite yerleşkesinde, yıllar süren namaz yasağının ardından Hafız Esed'in heykelinin bulunduğu meydana inşa edilen El-Beşir Camii törenle ibadete açıldı.

Suriye'de devrim öncesinde üniversite kampüslerinde namaz kılınmasına izin verilmiyor, özellikle sabah namazı vakitlerinde ibadet etmek isteyen öğrenciler gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Yıllar süren namaz yasağının ardından Şam Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilen El-Beşir Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Hafız Esed'in büyük heykelinin bulunduğu meydana inşa edilen cami, Suriye'de bir üniversite yerleşkesi içerisinde açılan ilk cami oldu.

Şamlı bir hayırseverin bağışlarıyla, Vakıflar Bakanlığı ve Yükseköğretim Bakanlığının iş birliğinde inşa edilen cami, üniversite yerleşkesindeki ibadet alanı ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Caminin resmi açılış törenine Suriye Vakıflar Bakanı Ebu'l-Hayr Şükri, Yükseköğretim Bakanı Mervan el-Halebi, Şam Üniversitesi Rektörü Mustafa Saim ed-Dehr'in yanı sıra çok sayıda din alimi ve öğrenci katıldı.

"Cami açılır açılmaz, 100'den fazla kişi namazlara gelmeye başladı"

El-Beşir Camii İmamı Gıyas Ebu'l-Burgul açılışla ilgili yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık bir ay önce öğrencilerin kullanımına sunulduğunu ve büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. El-Beşir Camii İmamı, "Cami açılır açılmaz, çoğu üniversite yurtlarında kalan 100'den fazla kişi namazlara gelmeye başladı. Buradaki gençler harika fikirlere sahip. Hiç beklemediğim kadar güzel önerilerle geldiler. Her öğrenci grubu, camide hayata geçirmek istediği farklı girişimleri sundu. Genel olarak çok yoğun bir ilgi var" dedi.

"Cami kurtuluşun hemen ardından inşa edilen cami, bin 500 metrekarelik bir alana sahip"

Şam Vakıflar Müdürü Muhammed Beşşar el-Akil ise caminin, Vakıflar Bakanlığı'nın kamu kurumları ve üniversite yerleşkelerinde mescit ve camiler inşa etme vizyonu doğrultusunda yapıldığını ifade etti. El-Akil, "Kurtuluşun hemen ardından üniversite yönetimiyle koordinasyon sağlanarak inşa edilen bu cami, bin 500 metrekarelik bir alana sahip. Burası eskiden yalnızca boş bir meydandı. Şimdi ise gençleri ibadet, gençlik seminerleri ve kültürel buluşmalarda bir araya getiren medeni bir sembol haline geldi. Bu cami, üniversite yurtlarında kalan kız ve erkek öğrenciler için aynı zamanda bir kültür merkezi olacak" şeklinde konuştu.

"Allah'a şükürler olsun ki kurtuluştan sonra heykelin yerine bu cami inşa edildi"

Kurtuluştan önce üniversite yurdunda kalan ve şuanda Kur'an-ı Kerim eğitim halkalarının sorumluluğunu üstlenen Muhammed el-Hamis, "Kurtuluştan önce tam burada Hafız Esed'in heykeli vardı. Aradaki farkı derinden hissediyoruz. Kimse heykele yaklaşmaya bile cesaret edemezdi, adeta bir korku kaynağıydı. Allah'a şükürler olsun ki kurtuluştan sonra heykelin yerine bu cami inşa edildi ve artık bu meydanda Allah'ın adı yüceltiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hafız EsadOrta DoğuSuriyeEğitimDünyaYerelCamiSon Dakika

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