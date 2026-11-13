Mersin\'de Ulu Cami önündeki Diyabet Günü standında kan şekeri ve tansiyon ölçüldü

Mersin'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Diyabeti erken fark et, erken harekete geç" sloganıyla Ulu Cami önünde stant kuruldu.

Stantta, vatandaşların açlık kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, çeşitli denge testleri uygulandı.

Sağlık ekipleri, vatandaşlara aile hekimlerine başvurarak diyabet taramalarını yaptırmaları, aşırı susama ve sık idrara çıkma gibi belirtilerde kan şekeri ölçtürmeleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve tedavilerini aksatmamaları konusunda bilgi verdi.