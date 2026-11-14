Manisa Demirci\'de hafızlar tilavet sundu, müftü Gazze\'yi unutmayacağız dedi

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen "Büyük Gençlik Buluşması ve Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programına katılan Türkiye ve dünya birincisi hafızlar, okudukları tilavetlerle camiyi dolduran vatandaşlara manevi bir gece yaşattı.

Sultan Abdülhamid Han Camii'ndeki programda, Türkiye ve dünya birincisi hafızlar ilçe halkıyla bir araya geldi. Programda; Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi ve Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birincisi Adem Bilgetay, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi ve Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birincisi Alpcan Çelik ile İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı ve Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması Birincisi Mustafa Alphayta Kur'an-ı Kerim tilavetleri sundu. Dinleyicilerin gönüllerine dokunan tilavetlerin yanı sıra gecede kaside ve ilahiler de seslendirildi. Programın sonunda ise ilçe genelinde okunan hatimlerin ve Yasin-i Şeriflerin duaları toplandı.

" Gazze'yi unutmayacağız, unutturmayacağız"

Gecede cemaate ve gençlere hitap eden Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, konuşmasında mazlum coğrafyalara vurgu yaparak, "Dünyanın birçok yerinde zulme maruz kalan mazlumlara; hassaten Gazzeli, Filistinli, Doğu Türkistanlı kardeşlerime kurtuluşlar diliyorum. Rabbim onların kurtuluşlarına bu necip milleti vesile kılsın inşallah. Sevgili gençler Gazze'yi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Dijital çağın getirdiği tehlikelere karşı gençleri uyaran Müftü Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kıymetli kardeşlerim; günümüzde dijital medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte zihni ve kalbi çeldiriciler büyük ölçüde maalesef çoğalmıştır. Bu fırtınada sağlam durabilmek; ancak Kur'an'a ve Sünnet'e sıkı sıkıya sarılmakla ve onların emrettiği iman, ibadet, muamelat ve ahlakı hayatın tam merkezine yerleştirmekle mümkün olacaktır."

Vatandaşlardan tam not

Programa katılan gençlerden Muhammed Bülbül, gecenin atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu gece Demirci Abdülhamid Han Camii'nde çok güzel bir Kur'an ziyafeti vardı. Bunun gerçekleşmesinde emeği olan herkese, müftülüğümüze teşekkürler. Çok güzel, çok manevi bir geceydi. Dualarla birlikte tamamladık inşallah" ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Ali Özkuyumcu ise programın hem gençler hem de yetişkinler için çok verimli geçtiğini belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti, yapanlardan Allah razı olsun. Allah devamını nasip etsin. Böyle programlar gençlerimiz için de bizler için de çok güzel. Çok güzel huzur bulduk, hocalarımızın sesleri çok güzel. Dinlerken insan büyük bir haz alıyor" şeklinde konuştu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öte yandan konuk din görevlileri Adem Bilgetay, Alpcan Çelik ve Mustafa Alphayta, sabah namazında da merkez Alaca Camii'nde cemaatle buluşarak Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.