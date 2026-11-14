Karabük\'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın cami lojmanını kullanılamaz hale getirdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın cami lojmanını kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde cami lojmanında yangın çıktı. Sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tek katlı lojman kullanılamaz hale geldi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.'nin (44) kullandığı tek katlı cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, lojman kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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