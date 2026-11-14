Karabük\'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın cami lojmanını kullanılamaz hale getirdi

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında tek katlı cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Çamlı köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.'nin (44) kullandığı tek katlı cami lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, lojman kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.