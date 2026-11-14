Karabük Yenice\'de cami lojmanındaki yangın söndürüldü, lojman kullanılamaz hale geldi

Karabük Yenice'de cami lojmanındaki yangın söndürüldü, lojman kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Merkez Mahallesi'nde tüm binayı saran alevlerde lojman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde cami lojmanından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Köy camisinin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında lojman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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