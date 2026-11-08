Deniz Yücel, 10 ay geciken burs zammı yanıtını Anayasa ihlali diye eleştirdi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, burs ve öğrenci kredilerine yapılan bin liralık zamma ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 10 ay sonra verdiği yanıta tepki göstererek, "Dört cümlede hem Anayasa'yı ihlal ettiler hem de öğrenci yoksulluğunu itiraf ettiler. Hukuk tanımaz, denetlenemez AKP iktidarının sorularımıza verdiği cevaplar milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 21 Ocak 2026'da, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermiş, burs ve kredilerin sene başında 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını sormuştu. Yücel'in soru önergesine Bakan Bak, 10 ay sonra yanıt verdi. Bakan Bak, kredi ve burslara yüzde 33'lük zam yapıldığını belirtti. Yücel, gelen yanıta tepki göstererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beslenme, barınma ve ulaşım gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan öğrenciye destek olmak için verilen burs ve öğrenim kredisindeki aylık bin liralık, günlük 33 liralık artışı yılın başında en sert şekilde eleştirmiştik. Ancak 10 ay sonra baktığımızda ortada eleştirilecek o artışın da kalmadığını görüyoruz. Yeni zam dönemi geliyor, sorulara zamanında cevap verme zahmetinde bulunmuyorlar. Geç gelen cevaptan anlıyoruz ki öğrencinin geçim sıkıntısı günbegün daha da kötüye gidecek. AKP iktidarı 10 ayda öğrencinin derdine derman olacak tek adım atmamış. İktidar, burs ve öğrenim kredilerine yeterli bir artış sağlamadığı gibi anne-babalara da evlatlarına harçlık verebilecekleri bir maaş vermiyor. Emekli üniversitedeki torununa bayramda bile harçlık veremeyecek duruma düştü. Asgari ücretle çalışan bir veli 28 bin 75 liranın ne kadarını çocuğuna verebilecek? Emekli bir veli 23 bin liralık maaşının ne kadarını evladına gönderebilecek? AKP Türkiye'sinde yüksek öğrenim görmek lüks haline geldi. Öğrencinin derdine derman olmadıkları gibi bu konuda denetlenmeye dahi tahammülleri yok. Hiç kimse sorgulamasın, soru sormasın, günlük 33 lirayı alsın ve konuşmasın istiyorlar."

Yücel, "'Öğrenci burslarına günlük 33 lira zam yapılmıştır. Bu neye göre belirlenmiştir' diye soruyoruz. 'Yüzde 33 zam yaptık' diye cevap veriyorlar. Vatandaşın bilgi edinme hakkına hizmet eden ve sorunlarını görünür kılan, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını sorgulayan bu denetim mekanizmasını dahi kullandırmıyorlar. Milli iradeye saygıları yok, 15 gün içerisinde cevaplanması Anayasal güvence altında olmasına rağmen umursadıkları yok. Anayasa'ya uymak gibi bir gayeleri yok. Dört cümlede hem Anayasa'yı ihlal ettiler hem de öğrenci yoksulluğunu itiraf ettiler. Hukuk tanımaz, denetlenemez AKP iktidarının sorularımıza verdiği cevaplar milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir" dedi.