Sinop Güç Birliği Derneği, SMA ve DMD kampanyalarını yüzde 100 tamamladı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Güç Birliği Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürürken, SMA ve DMD hastası çocuklar için yürütülen kampanyalara da destek veriyor. Dernek Başkanı Erdoğan Altay, eğitim burslarından ev eşyası desteğine, sağlık ve ulaşım giderlerinden acil ihtiyaçların karşılanmasına kadar geniş kapsamlı yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, derneğin yıl boyunca yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, SMA ve DMD hastası çocuklar için yürütülen kampanyaların yüzde 100 başarıyla tamamlandığını, hasta bir çocuk için başlatılan kampanyanın ise yüzde 88 seviyesine ulaştığını ifade etti. Altay ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladıklarını ve Boyabat'ta evi yanan bir ailenin tüm ev eşyalarının dernek ve hayırseverlerin katkılarıyla karşılanacağını açıkladı.

Derneğin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Altay, şunları söyledi:

"Bize 'Ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Aslında aklınıza gelebilecek her türlü yardımı yapıyoruz. Örneğin bir vatandaşın il dışında hastaneye gitmesi gerekiyor. Çok acil bir durumda randevusu var ancak bilet parası bile yok. Valilik bu ihtiyacı o anda karşılayamayabilir ama biz çok daha hızlı hareket edebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde tüpü biten bir vatandaşımız geldi ve bizden yardım talebinde bulundu. Hemen tüp ihtiyacını karşıladık. Bunun yanı sıra ulaşım giderleri, öğrencilerin televizyon, sehpa veya gardırop gibi ihtiyaçları ya da yeni taşınan ailelerin ev eşyalarının tamamlanması konusunda da destek oluyoruz. Kısacası yardımla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz.

Burslarla ilgili de şunları söyleyebilirim: Burs desteği için duyurular yapmıştık. Bu duyurular sonucunda hayırseverlerden gelen desteklerle şu anda beş öğrencimize aylık 2 bin 500 lira burs veriyoruz. Şu anki kapasitemiz bu kadar. Burs destekleri artarsa öğrenci sayısını da artırabiliriz. Aslında bize yapılan başvuruların sayısı daha fazla. Beş öğrencimizden biri okulunu bitirdiğinde sıradaki öğrenciyi burs kapsamına alıyoruz. Destekler artarsa beş öğrenci yerine 15 öğrenciye de burs verebiliriz. Ancak burs desteği sağladığımız öğrencilerle ilgili bazı kriterlerimiz var. Başvuran öğrencilerin üniversite sınavında ilk 20 bine girmiş olması gerekiyor. Başarılı, yüksek puan almış ve gelecek vadeden öğrencileri tercih ediyoruz. Sinop'a katkı sağlayabilecek, burada önemli başarılara imza atabilecek gençleri takip ediyoruz. Bu öğrencilerle ilgili bilgi aldığımızda kendilerine ulaşıyor, maddi durumlarını değerlendiriyoruz. İhtiyaçları varsa destek sağlıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin sayısı ise her geçen gün artmaya devam ediyor."

Sinop Güç Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Havva Sönmez, dernekte giyim yardımlarıyla ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben yalnızca giyim yardımlarıyla ilgileniyorum. Vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını takip ediyorum. Kıyafetleri ve pantolonları bedenlerine göre ayırdım. Böylece vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri daha kolay ve rahat bir şekilde alabilmelerini sağlıyorum. Yardım alanlar teşekkür ediyor, dua ediyor. Ben de 'Bana değil, verene dua edin' diyorum. Çok fazla giysi olduğu için vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda fazla sayıda kıyafet aldığında ben de mutlu oluyorum. Çünkü böylece depodaki kıyafetler için de yer açılmış oluyor. Giysi bağışında bulunan vatandaşlara da teşekkür ediyorum."

"EŞYADAN ÇOK NAKİT İHTİYAÇLAR SÖZ KONUSU OLMAYA BAŞLADI"

Sinop Güç Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Saraç ise vatandaşların yardım taleplerinde son dönemde değişiklik yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanların eşya talepleri elbette devam ediyor. Ancak son dönemde eşya ihtiyacından çok nakit ihtiyaçları ön plana çıkmaya başladı. Önceden vatandaşlar daha çok kıyafet, gıda veya ev eşyası talep ediyordu. Son dönemde ise 'Faturamı ödeyemiyorum', 'Tüp alamıyorum' gibi taleplerle karşılaşmaya başladık. Ramazan ayında yaptığımız koli yardımlarında da benzer bir değişim yaşanıyor. Önceden yalnızca gıda yardımına razı olan vatandaşlar, artık 'Bana nakit para ya da market çeki verin, ihtiyaçlarımı kendim karşılayayım' şeklinde taleplerde bulunuyor. Önceki yıllarla karşılaştırdığımızda vatandaşların ihtiyaçlarının ve yardım taleplerinin giderek değiştiğini görüyoruz."