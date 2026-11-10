Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 bütçesi 399,7 milyar lira olarak öngörüldü

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesinin 399 milyar 705 milyon 558 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. 81 ilde, 271 ilçede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaşıldığını belirten Bak, 1 milyon 518 bin 166 öğrenciye burs ve öğrenim kredisi desteği sağlandığını, lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira verildiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında sürüyor. Komisyon toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşülüyor.

BAKANLIĞIN 2027 YILI BÜTÇESİ 399,7 MİLYAR LİRA

Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin 399 milyar 705 milyon 558 bin lira olarak öngörüldüğünü açıklayan Bak, bütçenin 5 milyar 175 milyon 419 bin lirasının personel ve SGK giderlerine, 3 milyar 514 milyon 578 bin lirasının mal ve hizmet alımlarına, 306 milyar 812 milyon 161 bin lirasının cari transferlere, 24 milyar 170 milyon lirasının sermaye giderlerine, 6 milyar 305 milyon 400 bin lirasının sermaye transferlerine ve 53 milyar 728 milyon lirasının borç verme giderlerine ayrıldığını bildirdi.

Programlar itibarıyla bütçe dağılımına ilişkin de bilgi veren Bak, Gençlik Programı'na 17 milyar 646 milyon 947 bin lira, Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı'na 55 milyar 886 milyon 120 bin lira, Yükseköğretim Hizmetleri Programı'na 319 milyar 793 milyon 264 bin lira, Yönetim ve Destek Programı'na ise 6 milyar 306 milyon 125 bin lira tahsis edildiğini söyledi.

Bakanlığın 2025 yılı bütçe gerçekleşmelerini de paylaşan Bak, 241 milyar 421 milyon 666 bin 583 lira olan toplam ödeneğin 239 milyar 75 milyon 596 bin 435 lirasının kullanıldığını, ödenek üstü herhangi bir harcama yapılmadığını kaydetti.

YURT BAŞVURULARINDA YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 96

Öğrenci yurtlarının kapasitesine ilişkin bilgi veren Bak, 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede, 190 yurtta toplam 182 bin 258 yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini, bugün ise 81 ilde, 271 ilçede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yurtlara başvuran 313 bin 926 öğrencinin 301 bin 677'sinin yerleştirildiğini açıklayan Bak, yerleştirme oranının yüzde 96'ya ulaştığına işaret etti. Başvuruların değerlendirilmesinde 12 kamu kurumunun verilerinden ve yapay zeka algoritması destekli sistemlerden yararlandıklarını aktaran Bak, özel gereksinimli öğrencilerin de yurt hizmetlerine erişimini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Yurt kapasitesini artırmaya devam ettiklerini kaydeden Bak, 2026 yılı içerisinde toplam 31 bin 38 yatak kapasiteli 29 yurdun hizmete açıldığını, 26 bin 521 yatak kapasiteli 21 yurdun yapımının sürdüğünü bildirdi.

Öğrencilerin yurtlarda kahvaltı ve akşam yemeğinden ücretsiz yararlandığını dile getiren Bak, yemek menülerinin diyetisyenler ve gıda mühendislerinin öncülüğünde, öğrencilerin görüş ve talepleri de dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti.

1 MİLYON 518 BİN ÖĞRENCİYE BURS VE KREDİ DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredilerine ilişkin rakamları da paylaşan Bak, lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira burs veya öğrenim kredisi verildiğini belirtti. Bak, toplam 1 milyon 518 bin 166 öğrenciye burs ve öğrenim kredisi desteği sağlandığını söyledi.

Öğrencilerin psikososyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara da değinen Bak, Bakanlığa bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri'nde kayıtlı sporcuların psikososyal destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Psikososyal Destek Platformu'nun oluşturulduğunu anlattı.

Platform üzerinden psikolog ve sosyal çalışmacılardan yüz yüze veya çevrim içi randevu alınabildiğini belirten Bak, Kasım 2026 itibarıyla platforma kaydolan 312 bin gencin Bakanlıktan hizmet aldığını, aktif kullanıcı sayısının ise 243 bin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen psikolojik iyi oluş eğitimlerinden 2026 yılında 48 bin 397 gencin yararlandığını kaydeden Bak, AFAD ile gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimlerinin de 22 bin 831 öğrenciye ulaştığını söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bak, 8 milyar 890 milyon 282 bin liralık yatırımla 12 bin 106 yatak kapasiteli 11 öğrenci yurdunun ve 131 gençlik ve spor tesisinin tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi. Bak, ihtiyaç duyulan tesisler için 3 milyar 385 milyon 157 bin lira bedelle 486 bakım ve onarım işinin tamamlandığını belirtti.

Bölgedeki yatırımların devam ettiğini aktaran Bak, 12 milyar 524 milyon 950 bin liralık yatırımla 4 bin yatak kapasiteli 4 öğrenci yurdunun ve 140 gençlik ve spor tesisinin yapımının sürdüğünü kaydetti. Bak, 22 milyar 183 milyon 600 bin liralık yatırımla 14 bin 150 yatak kapasiteli 15 öğrenci yurdu ile 22 gençlik ve spor tesisinin ihale ve proje çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 12 BİN PERSONELE EĞİTİM

Bağımlılıkla mücadeleyi Bakanlığın gençlik ve spor alanındaki çalışmalarının temel başlıklarından biri olarak değerlendiren Bak, bu yıl 81 ilde 12 bin 48 personele bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildiğini dile getirdi.

Yeşilay iş birliğiyle 552 formatör yetiştirildiğini belirten Bak, gençlik merkezlerinde 342 bin gencin, yurtlarda 143 bin öğrencinin, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde ise 10 bin sporcunun farkındalık eğitimlerine katıldığını bildirdi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için 200 milyon lira proje destek çağrısına çıkıldığını kaydeden Bak, Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın bu çalışmalar kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Sıfır Atık ve çevre çalışmalarına da değinen Bak, Bakanlığa bağlı stadyum ve öğrenci yurtlarında Yeşil Enerji Sistemleri bulunan tesislerde yıllık ortalama yüzde 25 enerji tasarrufu sağlandığını, yurtlarda kullanılan tasarruflu ürünlerle öğrenci başına düşen su miktarının 70 litreye indirildiğini duyurdu.

SPOR TESİSİ SAYISI 16 BİN 55'E ULAŞTI

Spor yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bak, Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı 5 bin 564 tesisin bulunduğunu, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde, Spor Toto destekleriyle hayata geçirilen 10 bin 491 tesisle birlikte toplam 16 bin 55 gençlik ve spor tesisinin hizmet verdiğini belirtti.

2026 yılında 12 milyar 284 milyon 481 bin liralık yatırımla 247 gençlik ve spor tesisinin tamamlanarak hizmete açıldığını bildiren Bak, 62 milyar 919 milyon 78 bin liralık sözleşme bedeliyle 565 tesisin yapımının sürdüğünü, 810 yeni tesisin de ihale ve proje hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Stadyum yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Bak, yapımı planlanan 49 stadyum projesinin 42'sinin tamamlandığını, 7 stadyumun yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Başkentte hizmete girecek 50 bin seyirci kapasiteli Yeni Ankara Stadyumu'nun 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alanlarıyla birlikte tasarlandığını belirten Bak, stadın 7 gün 24 saat yaşayan bir spor ve yaşam merkezi olacağını ifade etti.

Lisanslı sporcu sayısının 2002 yılında 278 bin 46 olduğunu, bugün ise 19 milyon 662 bin 385'e ulaştığını açıklayan Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinden 537 bininin 81 ilde 26 farklı spor dalıyla buluşturulduğunu söyledi.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında bugüne kadar 6 milyon 462 bin 483 öğrencinin ölçümlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bak, program kapsamında yetişen sporcuların uluslararası organizasyonlarda toplam bin 45 madalya kazandığını bildirdi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 3 milyon öğrencinin GSB Okul Sporları faaliyetlerine katıldığını aktaran Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Bakanlığa ait 765 yüzme havuzunda bugüne kadar 12 milyon vatandaşa yüzme eğitimi verildiğini kaydetti.

MİLLİ SPORCULAR 5 BİN 862 MADALYA KAZANDI

Sporcu yetiştirme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bak, 2002 yılında 28 olan Sporcu Eğitim Merkezi sayısının bugün 81 ilde 89'a çıkarıldığını ve bu merkezlerde 4 bin 433 sporcunun eğitim gördüğünü söyledi. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde ise 27 ilde, 23 olimpik branşta toplam 617 sporcunun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Amatör spor kulüplerine verilen desteklere de değinen Bak, 2002 yılında 6 bin 35 olan spor kulübü sayısının 26 bin 693'e ulaştığını belirtti. 2026 yılında spor kulüplerine toplam 2 milyar 646 milyon 534 bin 500 lira nakdi yardımda bulunulduğunu, 64 spor federasyonuna ise 7 milyar 904 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

Uluslararası sportif başarıları değerlendiren Bak, 2026 yılı Ekim ayı itibarıyla milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda bin 776 altın, bin 761 gümüş ve 2 bin 325 bronz olmak üzere toplam 5 bin 862 madalya kazandığını bildirdi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazanıldığını belirten Bak, Türkiye'nin 26 ülke arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olduğunu, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak Avrupa şampiyonluğu unvanını koruduğunu kaydeden Bak, takımın 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı kazandığını ifade etti.

Basketbolda A Milli Takım'ın 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkını ilk kazanan ülke olduğuna işaret eden Bak, boks, modern pentatlon, motor sporları, satranç, güreş, para yüzme, tekvando, atıcılık, okçuluk ve halter branşlarında elde edilen dereceleri de aktardı.

Bak, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden 956 sporcu, 399 antrenör ve 59 kulübe toplam 700 milyon 405 bin lira ödül verildiğini bildirdi.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX YENİDEN TAKVİMDE

Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten Bak, Rize'de düzenlenen Kaçkar by UTMB organizasyonunda 60 ülkeden 2 binin üzerinde sporcunun ağırlandığını söyledi. Bak, İstanbul'da düzenlenen 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne başarıyla ev sahipliği yapıldığını, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta müsabakalarının da Ankara'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

2027 UEFA Konferans Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenleneceğini, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ise İtalya ile birlikte gerçekleştirileceğini belirten Bak, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Türkiye'ye kazandırıldığını söyledi. Bak, imzalanan beş yıllık anlaşmayla Türkiye'nin 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alacağını bildirdi.

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda yaklaşık 6 bin sporcunun ağırlanacağını kaydeden Bak, organizasyonun 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma hedefi açısından da önemli bir hazırlık aşaması olduğunu ifade etti.

Sporun birleştirici gücüyle Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bak, Şırnak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na 6 ülkeden 64 genç tenisçinin katıldığını, Hakkari'de Cilo Dağları eteklerinde Güreş Süper Lig Finalleri'nin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Bak, Zap Suyu'nun rafting şampiyonalarına ev sahipliği yaptığını, Hakkari Mergabütan'da ise gençlerin kış sporlarıyla buluştuğu bir gençlik kampı inşa edildiğini kaydetti.

YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARLA MÜCADELE

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sağladığı kaynakların spor yatırımlarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sunduğunu dile getiren Bak, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin de sürdüğünü ifade etti. Yasa dışı bahis ve sanal kumarın gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve sporun güvenilirliğini tehdit ettiğini söyleyen Bak, 1 Kasım 2025 tarihli genelge kapsamında yürürlüğe konulan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve federasyonlarla iş birliği içinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.