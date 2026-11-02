Kastamonu Bozkurt\'taki etkinlikte 7 yılda 782 öğrenciye burs verildiği belirtildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Bozkurt Eğitime Destek Derneği tarafından öğrenciler yararına yardım etkinliği düzenlendi.

Sınarcık Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe esnafının katkılarıyla temin edilen çeşitli hediyeler çekilişle sahiplerine teslim edildi.

Dernek Başkanı Burak Karakaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Dernek olarak 7 yılda 782 üniversite öğrencisine burs sağladıklarını belirten Karakaş, "Geride bıraktığımız 7 yıllık süreçte, sizlerin de paha biçilemez destekleriyle 563'ü lisans, 219'u ön lisans olmak üzere toplam 782 Bozkurtlu üniversite öğrencimize burs imkanı sağladık." dedi.

Karakaş, bu süreçte öğrencilerin eğitim hayatlarına yaklaşık 5 milyon lira doğrudan katkıda bulunduklarını kaydetti.

Programa katılan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da etkinliğe katılan ve destek verenlere teşekkür etti.