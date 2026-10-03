Bakan Bayraktar TEKNOFEST'te 2050 için 20 bin megavat nükleer hedefini anlattı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar TEKNOFEST'te 2050 için 20 bin megavat nükleer hedefini anlattı

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Bakan Bayraktar TEKNOFEST\'te 2050 için 20 bin megavat nükleer hedefini anlattı
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Bakan Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türkiye'nin 2050 için 20 bin megavatlık nükleer kurulu güç hedefi olduğunu söyledi. Bayraktar, küçük modüler reaktör çerçeve kanunu taslağının hazır olduğunu, bütçe sonrası Meclis'e sunulmasını hedeflediklerini aktardı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da bakanlığının standını ziyaret ederek çalışmaları inceledi, yarışmaya katılan öğrencilerle bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılı için 20 bin megavatlık nükleer kurulu güç hedefi olduğunu belirterek, "İstiyoruz ki Türkiye, küçük modüler reaktör (SMR) devrimini, kaçırmasın" dedi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da temaslarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının standını ziyaret etti. Burada yürütülen çalışmaları inceleyen Bayraktar, yarışmaya katılan öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

'ELEKTRİK TALEBİMİZ ÇOK ARTACAK'

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çalıştıklarını belirten Bayraktar, enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını söyledi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık problemi bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye, COP31 Antalya'ya doğru artık bayağı yaklaşmışken gündeminde 3 tane konu var bizim enerji açısından. İşin özünde tabii enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz ama Türkiye'nin enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin maalesef enerjide bir dışa bağımlılık problemi var ve işte COP31 Antalya'ya doğru giderken Türkiye'nin iklim hedefleri de var aynı zamanda. Yani biz enerjimizi aynı zamanda temiz şekilde karşılamak istiyoruz" dedi.

Elektrik talebinin yalnızca nüfus artışı ve ekonomik büyümeyle değil, yapay zeka, elektrikli araçlar, soğutma ve ileride su arıtma ihtiyacı gibi alanlarla da artacağını belirten Bakan Bayraktar, "Böyle elektrikleşen bir dünyada bizim daha çok enerjiye ihtiyacımız var. İşte onu yenilenebilir enerji kaynakları olsun, kendi petrol, doğal gazımızı arayarak, enerjimizi verimli kullanarak ama mutlaka nükleeri bu işin içerisine katarak çözebileceğiz" diye konuştu.

'2050 HEDEFİMİZ 20 BİN MEGAVAT'

Türkiye'nin 2050 yılı için 20 bin megavatlık nükleer kurulu güç hedefi bulunduğunu aktaran Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün inşasının sürdüğünü belirtti. Bayraktar, "İnşallah ilk reaktörden önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üretmeyi hedefliyoruz. Sinop'ta bir santral yapmayı hedefliyoruz, Trakya'da bir santral hedefimiz var" ifadelerini kullandı. Nükleer alanda yeni bir dönemin başladığını kaydeden Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin bu dönemin önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

'192 TAKIM YARIŞTI'

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Yarışması'na 192 takımın katıldığını belirten Bayraktar, "Hakikaten birbirinden değerli, böyle çok ilginç ve çok güzel hazırlanmış projeler gördük. İstiyoruz ki Türkiye Küçük Modüler Reaktör devrimini, çağını kaçırmasın ve burada daha başından itibaren bu işte teknolojiye sahip, teknolojiyi üreten ve inşallah ileride bunu ihraç eden bir ülke haline gelsin. O 20 bin megavatlık hedefteki kuracağımız Küçük modüler reaktörleri kendi teknolojilerimizle, kendi insanımızla kuralım" dedi.

'İNSAN KAYNAĞI İHTİYACIMIZI GELİŞTİRİYORUZ'

Nükleer alanda ilerlemek için siyasi irade ve insan kaynağının önemine dikkat çeken Bayraktar, gençlerin bu alana yönelmesinin önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin geçmişte nükleer alanda eğitim alan kişilerin santral göremeden emekli olduğu dönemler yaşadığını belirten Bayraktar, bugün ise gençlerin nükleer alanın gelecekte büyüyeceğini görerek bu alana yöneldiğini ifade etti.

Akkuyu için yüzlerce öğrencinin Rusya'ya gönderildiğini belirten Bayraktar, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için Çin, ABD ve Rusya dahil farklı ülkelere öğrencilerin gönderildiğini söyledi.

500 ÖĞRENCİYE AYLIK 13 BİN 750 LİRA BURS

TENMAK'ın bu yıl başlattığı burs programına da değinen Bayraktar, 2025 ve 2026 yıllarında YKS'ye giren, Türkiye genelinde ilk 100 bine giren 500 öğrenciye aylık 13 bin 750 lira burs verildiğini söyledi. Bayraktar, bursun öğrencilerin tüm öğrenim hayatları boyunca devam edeceğini belirterek, öğrencilere mentor atanacağını ve araştırma programlarına dahil edileceklerini kaydetti.

'SMR KANUNU TASLAĞI HAZIR'

Küçük modüler reaktörlerle ilgili yasal düzenleme hazırlığında olduklarını da açıklayan Bayraktar, "Bir Küçük Modüler Reaktör Kanunu, çerçeve kanunu hazırlıyoruz şu anda. Bu taslak hazır. Herhalde bütçeden önce olmaz ama bütçe sonrasında Meclisimizin gündemine getirmeyi hedefliyoruz, yani bu yasama yılında" dedi. Yasal düzenlemeyle SMR'ların finansmanı, nükleer güvenlik ve ilgili altyapıya ilişkin çerçevenin oluşturulacağını belirten Bayraktar, bunun SMR çalışmalarının önünü açacağını söyledi. Çekmece Nükleer Araştırma Reaktörü'nün uzun bir aradan sonra yeniden devreye girmesinin de önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, nükleer teknolojilerin yalnızca enerji üretiminde değil, nükleer tıp, tarım ve malzeme bilimi gibi alanlarda da kullanılacağını belirtti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakan Bayraktar TEKNOFEST'te 2050 için 20 bin megavat nükleer hedefini anlattı - Son Dakika
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