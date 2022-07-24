Son Dakika Akkuyu Haberleri

18:17 Ali Mahir Başarır: "Akkuyu'da 1 Hafta İçinde Ne Oldu, Bakan Dönmez Açıklamalı" CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükler Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş AŞ’nin inşaat sözleşmesini feshetme girişimiyle ilgili “1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ’ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?” dedi.

16:09 Akkuyu NGS'de müteahhit firmanın sözleşmesi feshedildi Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

17:51 Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

11:06 Yılmaz: "Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor" TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden olan Abdulhamid Han'da hazırlıkların sona gelindiğini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Mersin'imizde bulunan gemimizin mavi vatanda sefere çıkması için geri sayım sürüyor.

13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak" ifadelerini kullandı.

13:21 Akkuyu'da son reaktörün temeli atıldı Akkuyu'da son reaktörün temeli atıldı Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da 4'üncü ve son reaktörün temeli törenle atıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı" Likhachev: "Türkiye bu...

12:31 Dönmez: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi, en büyük yatırımıdır" Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in alana gelişi Santral hakkında tanıtım fragmanının gösterimi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MERSİN - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü güç ünitesinin temel atma töreninde konuştu.

11:04 Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor Akkuyu NGS Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.

07:20 GÜNDEM / 21 Temmuz 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'na katılacak.

16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi.

00:34 Semt pazarlarında Rus bereketi Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları semt pazarından alışverişini yaparken, bölgenin tarımına da katkı sağlıyor.

09:57 Semt pazarlarında Rus bereketi - Semt pazarlarında Rus bereketi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar, semt pazarlarında yaptıkları alışverişlerle bölgenin tarımına da büyük katkı sağlıyor Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları semt...

10:57 Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı turizm sezonu dolayısıyla sahil bölgelerinde 6 noktaya 24 saat görev yapacak jandarma asayiş noktası kurdu.

11:03 Akkuyu'da dördüncü güç ünitesinin temeli için "son viraja" girildi Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temelinin atılması için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.

13:31 Türk şirketleri Akkuyu NGS ile hedef büyüttü Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji arz güvenliği dünya gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

12:36 Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı - Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı Mersin'in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın ederken, boş kalan sahillerde ise Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar denizin tadını çıkardı.

10:09 Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.

11:02 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Vefa Buluşması" programına katıldı AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Vefa Buluşması" programı kapsamında, geçmiş dönemde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi.

11:56 El-Dabaa Nükleer Santralinin 1'inci ünitesi için inşaat lisansı verildi Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), El-Dabaa Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1'inci ünitesi için gerekli inşaat lisansını verdi.

16:12 Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler arasında çıkan taşlı-sopalı kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden kavgayı jandarma güçlükle ayırırken, Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada kavgaya neden olan kişilerin gözaltına alındığı ve iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

12:43 Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait "kor tutucu" santral sahasına ulaştı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 3. ünitesinin ek güvenlik sisteminin ana unsurlarından kor tutucu, santral sahasına ulaştırıldı.

11:01 Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci ünitesinin reaktör binasında, santralin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) 3'üncü katmanı kuruldu.

11:29 Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinin inşaat sahasına, yaklaşık 400 ton kaldırma kapasitesine sahip bir polar vinç teslim edildi.

09:48 Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı Akkuyu NGS'den Manavgat'a 210, Ermenek'e, Seydişehir'e 266, Konya'ya 220, Selvili'ye 170, Mersin'e 143 kilometrelik iletim hattı dikilecek Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç...

17:02 Bakan Dönmez: Geçici de olsa olağandışı tedbirleri almamız gerekiyor NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Enerji sektöründe meydana gelen dalgalanmalar ve fiyat artışları hiç şüphesiz önümüzde de birtakım zorlukları karşımıza çıkartmakta.

13:54 Bakan Dönmez: "Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bulduğumuz ve bulacağımız kaynaklar Türkiye'nin ve bölgenin arz güvenliğine de ciddi oranda katkı sağlayacaktır.

11:11 Rosatom, Novovoronej Nükleer Santrali'ne sanal tur düzenledi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2022' çerçevesinde, Rus tasarımı VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlere sahip Novovoronej Nükleer Güç Santrali'ne Türk iş dünyası için sanal tur düzenledi.

11:29 Akkuyu Nükleer A.Ş., Uluslararası Nükleer Enerji Zirvesine katıldı Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., IV. Nükleer Santraller Fuarı ve VIII. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2022'ye katıldı.

12:29 Haftanın tarihine bakış İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.

00:58 Akkuyu NGS, Mersin'in en büyük işvereni oldu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) Mersin'in en büyük işvereni olarak kabul ederek Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimine teşekkür belgesi verdi.

12:05 Akkuyu NGS'ye teşekkür belgesi verildi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimine Mersin'in en büyük iş vereni olması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

13:46 Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden "2022 Çevre Durum Raporu": "Vatandaşların Yüzde 50'si Sağlıklı İçme Suyuna Ulaşamıyor" TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası ve 5 Haziran Çevre Günü kapsamında hazırladığı 2022 Çevre Durum Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'de yurttaşların yüzde 50'sinin sağlıklı içme suyuna ulaşamadığına vurgu yapılırken, ekolojik yıkıma neden olabilecek projelere dikkat çekildi.

20:51 Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi tamamlandı Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi tamamlandı Akkuyu Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı.

14:43 Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde ASBH kaynak çalışması tamamlandı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinde, ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak çalışmaları tamamladı.

17:36 Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Türkiye'de nükleer santral inşasına yönelik projesi çerçevesinde yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali personel eğitimi devam ediyor.

14:26 Akkuyu NGS'nin dördüncü ünitesinde türbin binası temel plakasının betonu dökülüyor Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü ünitesinde, türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işleminin başladığı bildirildi.

11:42 Akkuyu NGS'ye son teknoloji gözlem sistemi MERSİN (İHA) – Uzun yıllardan bu yana enerji karmasına nükleeri de eklemek isteyen Türkiye, bu yolda en büyük adımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile attı.

12:14 Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Çin'de inşa ettiği Xudapu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin temeli törenle atıldı.

21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kütüphane Söyleşileri" etkinliğinde gençlerle buluştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

17:58 Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov Akkuyu'da Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov başkanlığındaki bir heyet, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret etti. Kazak heyet, Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından bilgilendirildi.

11:40 Son dakika haberleri... Kazakistan Enerji Bakanı Akçulakov, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti Son dakika haberler... Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını gezdi.

13:14 Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horon teperek kutladı.

12:28 Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan Trabzonsporlu işçiler, takımlarının şampiyon olması dolayısıyla kutlama düzenledi.

16:09 Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirerek klip çekti.

12:31 Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sevilen Türkçe şarkı 'Hayat Bayram Olsa'yı seslendirdi.

14:37 Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bayram öncesi gıda kolisi desteği Akkuyu Nükleer A.Ş., bu bayram öncesinde de Gülnar, Silifke ve Aydıncık sakinlerini unutmadı.

11:14 Akkuyu NGS'nin kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı Akkuyu NGS'nin kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin birinci güç ünitesinin inşaat sahasında su tahliye sisteminin oluşturulmasına yönelik bir aşama daha tamamlandı.

11:24 Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını çocuklara açtı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde görev alan çalışanların çocukları, inşaat sahasını ziyaret ederek, nükleere ilişkin merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.

16:10 Sinop Nükleer Karşıtı Platform: Mahkeme Heyeti Suç İşlemiştir, Suç İşledikleri Hsk'ya Bildirilmelidir Sinop Nükleer Karşıtı Platform, Sinop’a yapılacak nükleer santral için verilen ÇED raporunun iptali amacıyla açılan davada Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce ret kararı verilmesini protesto etti. Platform Sözcüsü İlker Şahin, “Bu mahkeme heyeti suç işlemiştir, suç işledikleri HSK’ya bildirilmelidir. Bu kadar aleni hukuk tanımaz cüretkarlığını, ancak arkasında çok güçlü bir siyasi güç olanlar gösterebilir. Yani karar taraflı, kasıtlı ve siyasidir” dedi.

16:50 TÜRK, RUS VE UKRAYNALI ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADI MERSİN'in Gülnar ilçesinde Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.

12:03 Gülnar'da sahipsiz hayvanlar unutulmuyor Mersin'in Gülnar ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.

10:24 Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı Dünyadaki enerji fiyatları ve iklim değişikliği mücadelesi nükleer santral yatırımlarına hız kazandırdı.

11:43 Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretiminin tamamlandığı bildirildi.

10:36 Akkuyu NGS, benzersiz bir teknoloji ile inşa ediliyor Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, güvenlik ve çevresel açıdan benzersiz bir teknoloji ile inşa edildiği bildirildi.

15:02 Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak Son dakika haber: MERSİN'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

11:18 Akkuyu Nükleer AŞ'den, 18 işçinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması Mersin'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağı bildirildi.

11:34 Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

11:14 MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

13:29 Akkuyu Nükleer A.Ş., Ramazan öncesi Gülnar sakinlerini unutmadı Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşasında yer alan firmalar, Ramazan ayı öncesinde ailelere dağıtılmak üzere Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gıda kolisi teslim etti.

11:04 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cingöz: "Türkiye için de 'nükleer rönesans zamanı' geldi" Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İsmail Cingöz, yükselen enerji fiyatlarının ve küresel ısınmanın etkisi ile nükleer enerjinin dünyada yükselen bir trende girdiğini işaret ederek, "Türkiye için de 'nükleer rönesans zamanı' geldi" dedi.

10:33 Haftanın tarihine bakış Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanlıları püskürterek II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

11:38 Akkuyu Nükleer A.Ş. itfaiyecilerine AFAD'dan teşekkür belgesi İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akkuyu Nükleer A.Ş. itfaiyecilerine, 2021 yazında Mersin'in Aydıncık ilçesi ve Yeşilovacık Mahallesi çevresinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına yaptıkları katkılardan dolayı 'Teşekkür Belgesi' verdi.

11:28 Türkiye, Avrupa'nın yeni enerji tedarik merkezi olabilir Alman Konrad Adenauer Vakfı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye-İsrail enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle, Türkiye'nin kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabileceğini" değerlendirdi.

09:52 Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

15:07 Son dakika! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki Türk ve Rus itfaiyeciler her an göreve hazır Son dakika haberi: Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görevli Türk ve Ruslardan oluşan 48 kişilik itfaiye ekibi, bölgedeki muhtemel tehlikelere karşı göreve hazır bir şekilde bekliyor.

10:28 Akkuyu'nun buhar jeneratörü, reaktör ve kor tutucuları Türk firmasınca taşınıyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı hızla ilerlerken, aynı anda 4 güç ünitesinde birden çalışmaların devam ettiği projede 20 bin kişi çalışıyor.

11:18 Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandıMERSİN – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde, 2022 yılının en önemli aşaması olan reaktör binasının ana sirkülasyon boru hattı kaynak çalışmalarına başlandı.

09:46 Nükleer düzenleme kanunu neden eleştiriliyor? Mersin Akkuyu'daki nükleer santralin çalışma esaslarını belirleyecek "Nükleer Düzenleme Kanunu" tartışma yarattı.

09:42 Sanayi odaları ICCI 2022 konferansında bir araya geldi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı'nda düzenlenen "Türk Sanayisinde Verimli Büyüme" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

16:53 Sanayi Odaları, 'ICCI 2022 Konferansı'nda bir araya geldi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı'nda düzenlenen "Türk Sanayisinde Verimli Büyüme" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

11:12 Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait turbo jeneratörü sahaya ulaştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi.

13:17 Bakan Dönmez: "İsrail'den gelebilecek gazı rahatlıkla hem ülke içerisinde hem yurt dışında taşıyabiliriz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e nisan ayında ziyarette bulunabileceğini belirterek, "Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. (İsrail gazının) Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir.

11:23 Son dakika haberi: AK Parti'li Yılmaz'dan CHP'li Başarır'a 'Mersin'e yatırım' yanıtı Gelen son dakika haberine göre TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, meclis kürsüsünden 'Mersin'e yatırım yapılmadığı' yönünde eleştirilerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a yanıt verdi.