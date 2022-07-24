Son Dakika Akkuyu Haberleri

- 18:17 Ali Mahir Başarır: "Akkuyu'da 1 Hafta İçinde Ne Oldu, Bakan Dönmez Açıklamalı"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükler Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş AŞ’nin inşaat sözleşmesini feshetme girişimiyle ilgili “1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ’ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?” dedi.
- 16:09 Akkuyu NGS'de müteahhit firmanın sözleşmesi feshedildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.
- 24.07.2022 24 Tem 17:51 Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 23.07.2022 23 Tem 11:06 Yılmaz: "Abdulhamid Han sondaj gemimizde geri sayım sürüyor"
TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden olan Abdulhamid Han'da hazırlıkların sona gelindiğini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Mersin'imizde bulunan gemimizin mavi vatanda sefere çıkması için geri sayım sürüyor.
- 22.07.2022 22 Tem 13:46 Akkuyu NGS'nin 4. ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı Atommash'da üretildi
Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları sürüyor.
- 21.07.2022 21 Tem 13:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akkuyu, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin dördüncü reaktörünün temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük yatırımı. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak" ifadelerini kullandı.
- 21.07.2022 21 Tem 13:21 Akkuyu'da son reaktörün temeli atıldı
Akkuyu'da son reaktörün temeli atıldı Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da 4'üncü ve son reaktörün temeli törenle atıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandı" Likhachev: "Türkiye bu...
- 21.07.2022 21 Tem 12:31 Dönmez: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali, cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi, en büyük yatırımıdır"
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in alana gelişi Santral hakkında tanıtım fragmanının gösterimi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MERSİN - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü güç ünitesinin temel atma töreninde konuştu.
- 21.07.2022 21 Tem 11:04 Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor
Akkuyu NGS Nükleer Enerji Güç Santrali inşaatından görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temeli bugün düzenlenecek törenle atılacak.
- 21.07.2022 21 Tem 07:20 GÜNDEM / 21 Temmuz 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
- 20.07.2022 20 Tem 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'na katılacak.
- 20.07.2022 20 Tem 16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi.
- 19.07.2022 19 Tem 00:34 Semt pazarlarında Rus bereketi
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları semt pazarından alışverişini yaparken, bölgenin tarımına da katkı sağlıyor.
- 18.07.2022 18 Tem 09:57 Semt pazarlarında Rus bereketi
- Semt pazarlarında Rus bereketi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar, semt pazarlarında yaptıkları alışverişlerle bölgenin tarımına da büyük katkı sağlıyor Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları semt...
- 16.07.2022 16 Tem 10:57 Son dakika haberi | Mersin'de jandarma sahillere asayiş noktası kurdu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin İl Jandarma Komutanlığı turizm sezonu dolayısıyla sahil bölgelerinde 6 noktaya 24 saat görev yapacak jandarma asayiş noktası kurdu.
- 15.07.2022 15 Tem 15:49 Mersin'in turizm merkezlerinde "jandarma asayiş noktaları" oluşturuldu
Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, kentin turistik bölgelerinde oluşturulan "jandarma asayiş noktaları" hizmet vermeye başladı.
- 14.07.2022 14 Tem 11:03 Akkuyu'da dördüncü güç ünitesinin temeli için "son viraja" girildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temelinin atılması için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.
- 12.07.2022 12 Tem 13:31 Türk şirketleri Akkuyu NGS ile hedef büyüttü
Küresel gelişmelerin etkisiyle enerji arz güvenliği dünya gündeminin ilk sırasında yer alıyor.
- 09.07.2022 09 Tem 12:36 Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı
- Bayramda sahiller boş kaldı, Ruslar denizin tadını çıkardı Mersin'in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın ederken, boş kalan sahillerde ise Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar denizin tadını çıkardı.
- 05.07.2022 05 Tem 10:09 Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.
- 03.07.2022 03 Tem 11:02 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, "Vefa Buluşması" programına katıldı
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Vefa Buluşması" programı kapsamında, geçmiş dönemde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi.
- 30.06.2022 30 Haz 11:56 El-Dabaa Nükleer Santralinin 1'inci ünitesi için inşaat lisansı verildi
Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), El-Dabaa Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1'inci ünitesi için gerekli inşaat lisansını verdi.
- 29.06.2022 29 Haz 11:17 Nükleerin 'düşük karbon salınımlı' bir enerji kaynağı olduğu bir kez daha doğrulandı
Bilimsel araştırmalar, nükleer enerjinin düşük karbon salınımlı bir enerji kaynağı olduğunu bir kez daha doğruladı.
- 26.06.2022 26 Haz 16:12 Nükleer santralde işçiler birbirlerine girdi! Taşlı-sopalı kavgayı jandarma güçlükle ayırdı
Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler arasında çıkan taşlı-sopalı kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden kavgayı jandarma güçlükle ayırırken, Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada kavgaya neden olan kişilerin gözaltına alındığı ve iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
- 25.06.2022 25 Haz 12:43 Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait "kor tutucu" santral sahasına ulaştı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 3. ünitesinin ek güvenlik sisteminin ana unsurlarından kor tutucu, santral sahasına ulaştırıldı.
- 22.06.2022 22 Haz 10:36 Rusya'daki Kalinin NGS'de Akkuyu NGS personeline eğitim
Rusya'daki Kalinin Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. personeline yönelik eğitimler başladı.
- 21.06.2022 21 Haz 11:01 Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 3. katmanı kuruldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci ünitesinin reaktör binasında, santralin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) 3'üncü katmanı kuruldu.
- 18.06.2022 18 Haz 11:29 Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde kullanılacak polar vinç inşaat sahasına ulaştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesinin inşaat sahasına, yaklaşık 400 ton kaldırma kapasitesine sahip bir polar vinç teslim edildi.
- 16.06.2022 16 Haz 09:48 Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı
Akkuyu'nun iletim hatları dikilmeye başlandı Akkuyu NGS'den Manavgat'a 210, Ermenek'e, Seydişehir'e 266, Konya'ya 220, Selvili'ye 170, Mersin'e 143 kilometrelik iletim hattı dikilecek Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç...
- 14.06.2022 14 Haz 17:02 Bakan Dönmez: Geçici de olsa olağandışı tedbirleri almamız gerekiyor
NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Enerji sektöründe meydana gelen dalgalanmalar ve fiyat artışları hiç şüphesiz önümüzde de birtakım zorlukları karşımıza çıkartmakta.
- 14.06.2022 14 Haz 13:54 Bakan Dönmez: "Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bulduğumuz ve bulacağımız kaynaklar Türkiye'nin ve bölgenin arz güvenliğine de ciddi oranda katkı sağlayacaktır.
- 13.06.2022 13 Haz 11:11 Rosatom, Novovoronej Nükleer Santrali'ne sanal tur düzenledi
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2022' çerçevesinde, Rus tasarımı VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlere sahip Novovoronej Nükleer Güç Santrali'ne Türk iş dünyası için sanal tur düzenledi.
- 11.06.2022 11 Haz 11:29 Akkuyu Nükleer A.Ş., Uluslararası Nükleer Enerji Zirvesine katıldı
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş., IV. Nükleer Santraller Fuarı ve VIII. Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2022'ye katıldı.
- 05.06.2022 05 Haz 12:29 Haftanın tarihine bakış
İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.
- 05.06.2022 05 Haz 00:58 Akkuyu NGS, Mersin'in en büyük işvereni oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) Mersin'in en büyük işvereni olarak kabul ederek Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimine teşekkür belgesi verdi.
- 04.06.2022 04 Haz 12:05 Akkuyu NGS'ye teşekkür belgesi verildi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimine Mersin'in en büyük iş vereni olması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.
- 03.06.2022 03 Haz 13:46 Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden "2022 Çevre Durum Raporu": "Vatandaşların Yüzde 50'si Sağlıklı İçme Suyuna Ulaşamıyor"
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası ve 5 Haziran Çevre Günü kapsamında hazırladığı 2022 Çevre Durum Raporu'nu açıkladı. Raporda Türkiye'de yurttaşların yüzde 50'sinin sağlıklı içme suyuna ulaşamadığına vurgu yapılırken, ekolojik yıkıma neden olabilecek projelere dikkat çekildi.
- 01.06.2022 01 Haz 20:51 Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi tamamlandı
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi tamamlandı Akkuyu Nükleer Güç Santralinin birinci ünitesinin inşasında önemli bir aşama daha geride kaldı.
- 01.06.2022 01 Haz 14:43 Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde ASBH kaynak çalışması tamamlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinde, ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak çalışmaları tamamladı.
- 28.05.2022 28 May 17:36 Rosatom, Akkuyu NGS sahasında lisanslı personele eğitim vermeye başladı
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Türkiye'de nükleer santral inşasına yönelik projesi çerçevesinde yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali personel eğitimi devam ediyor.
- 27.05.2022 27 May 20:24 Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde türbin bölümü temel plakasının beton dökme işlemi başladı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesinde türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işlemi başladı.
- 27.05.2022 27 May 14:26 Akkuyu NGS'nin dördüncü ünitesinde türbin binası temel plakasının betonu dökülüyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü ünitesinde, türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işleminin başladığı bildirildi.
- 21.05.2022 21 May 11:42 Akkuyu NGS'ye son teknoloji gözlem sistemi
MERSİN (İHA) – Uzun yıllardan bu yana enerji karmasına nükleeri de eklemek isteyen Türkiye, bu yolda en büyük adımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile attı.
- 20.05.2022 20 May 12:14 Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Çin'de inşa ettiği Xudapu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin temeli törenle atıldı.
- 19.05.2022 19 May 21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kütüphane Söyleşileri" etkinliğinde gençlerle buluştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.
- 19.05.2022 19 May 21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'da terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'da terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz" "Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz.
- 14.05.2022 14 May 17:58 Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov Akkuyu'da
Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov başkanlığındaki bir heyet, Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret etti. Kazak heyet, Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından bilgilendirildi.
- 14.05.2022 14 May 11:40 Son dakika haberleri... Kazakistan Enerji Bakanı Akçulakov, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti
Son dakika haberler... Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını gezdi.
- 12.05.2022 12 May 13:14 Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
- Akkuyu NGS çalışanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışanları, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horon teperek kutladı.
- 12.05.2022 12 May 12:28 Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan Trabzonsporlu işçiler, takımlarının şampiyon olması dolayısıyla kutlama düzenledi.
- 12.05.2022 12 May 10:39 Türk uzmanlar, Novovoronej NGS'deki personel eğitimini değerlendirdi
Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Güç Santralini (NGS) ziyaret etti.
- 01.05.2022 01 May 16:09 Akkuyu NGS çalışanlarından 1 Mayıs'a özel klip
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirerek klip çekti.
- 01.05.2022 01 May 12:31 Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı
Akkuyu NGS çalışanları 1 Mayıs'ı 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile kutladı Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi çalışanları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sevilen Türkçe şarkı 'Hayat Bayram Olsa'yı seslendirdi.
- 29.04.2022 29 Nis 15:18 Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'deki ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi ulaştırdı
Mersin'de, Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 400 gıda kolisi dağıtıldı.
- 29.04.2022 29 Nis 14:37 Akkuyu Nükleer A.Ş.'den bayram öncesi gıda kolisi desteği
Akkuyu Nükleer A.Ş., bu bayram öncesinde de Gülnar, Silifke ve Aydıncık sakinlerini unutmadı.
- 27.04.2022 27 Nis 11:14 Akkuyu NGS'nin kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'nin kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin birinci güç ünitesinin inşaat sahasında su tahliye sisteminin oluşturulmasına yönelik bir aşama daha tamamlandı.
- 26.04.2022 26 Nis 11:24 Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını çocuklara açtı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde görev alan çalışanların çocukları, inşaat sahasını ziyaret ederek, nükleere ilişkin merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.
- 24.04.2022 24 Nis 16:10 Sinop Nükleer Karşıtı Platform: Mahkeme Heyeti Suç İşlemiştir, Suç İşledikleri Hsk'ya Bildirilmelidir
Sinop Nükleer Karşıtı Platform, Sinop’a yapılacak nükleer santral için verilen ÇED raporunun iptali amacıyla açılan davada Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce ret kararı verilmesini protesto etti. Platform Sözcüsü İlker Şahin, “Bu mahkeme heyeti suç işlemiştir, suç işledikleri HSK’ya bildirilmelidir. Bu kadar aleni hukuk tanımaz cüretkarlığını, ancak arkasında çok güçlü bir siyasi güç olanlar gösterebilir. Yani karar taraflı, kasıtlı ve siyasidir” dedi.
- 23.04.2022 23 Nis 16:50 TÜRK, RUS VE UKRAYNALI ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADI
MERSİN'in Gülnar ilçesinde Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutladı.
- 21.04.2022 21 Nis 12:03 Gülnar'da sahipsiz hayvanlar unutulmuyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.
- 15.04.2022 15 Nis 18:24 Bakan Nebati "Samsun İş Dünyası ile Buluşma" Programı'nda konuştu: (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Göreceksiniz, hızlı şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz.
- 09.04.2022 09 Nis 10:24 Dünyada nükleer santral yatırımları hız kazandı
Dünyadaki enerji fiyatları ve iklim değişikliği mücadelesi nükleer santral yatırımlarına hız kazandırdı.
- 07.04.2022 07 Nis 11:43 Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretimi tamamlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) üçüncü güç ünitesinin reaktör üst yarı kabının üretiminin tamamlandığı bildirildi.
- 06.04.2022 06 Nis 10:36 Akkuyu NGS, benzersiz bir teknoloji ile inşa ediliyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, güvenlik ve çevresel açıdan benzersiz bir teknoloji ile inşa edildiği bildirildi.
- 03.04.2022 03 Nis 15:02 Son dakika haberi! Akkuyu NGS: 18 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak
Son dakika haber: MERSİN'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikata göre sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.
- 03.04.2022 03 Nis 11:18 Akkuyu Nükleer AŞ'den, 18 işçinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklama Açıklaması
Mersin'in Gülnar ilçesinde, dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 18 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağı bildirildi.
- 02.04.2022 02 Nis 11:34 Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı
Akkuyu NGS işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi: 11 yaralı Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Rus işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
- 02.04.2022 02 Nis 11:14 MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI
MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
- 31.03.2022 31 Mar 13:29 Akkuyu Nükleer A.Ş., Ramazan öncesi Gülnar sakinlerini unutmadı
Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşasında yer alan firmalar, Ramazan ayı öncesinde ailelere dağıtılmak üzere Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gıda kolisi teslim etti.
- 28.03.2022 28 Mar 11:04 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cingöz: "Türkiye için de 'nükleer rönesans zamanı' geldi"
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İsmail Cingöz, yükselen enerji fiyatlarının ve küresel ısınmanın etkisi ile nükleer enerjinin dünyada yükselen bir trende girdiğini işaret ederek, "Türkiye için de 'nükleer rönesans zamanı' geldi" dedi.
- 27.03.2022 27 Mar 10:33 Haftanın tarihine bakış
Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanlıları püskürterek II. İnönü Savaşı'nı kazandı.
- 26.03.2022 26 Mar 11:38 Akkuyu Nükleer A.Ş. itfaiyecilerine AFAD'dan teşekkür belgesi
İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akkuyu Nükleer A.Ş. itfaiyecilerine, 2021 yazında Mersin'in Aydıncık ilçesi ve Yeşilovacık Mahallesi çevresinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına yaptıkları katkılardan dolayı 'Teşekkür Belgesi' verdi.
- 26.03.2022 26 Mar 11:28 Türkiye, Avrupa'nın yeni enerji tedarik merkezi olabilir
Alman Konrad Adenauer Vakfı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye-İsrail enerji iş birliğinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle, Türkiye'nin kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırabileceğini" değerlendirdi.
- 26.03.2022 26 Mar 09:52 Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.
- 25.03.2022 25 Mar 15:07 Son dakika! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki Türk ve Rus itfaiyeciler her an göreve hazır
Son dakika haberi: Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görevli Türk ve Ruslardan oluşan 48 kişilik itfaiye ekibi, bölgedeki muhtemel tehlikelere karşı göreve hazır bir şekilde bekliyor.
- 25.03.2022 25 Mar 10:28 Akkuyu'nun buhar jeneratörü, reaktör ve kor tutucuları Türk firmasınca taşınıyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatı hızla ilerlerken, aynı anda 4 güç ünitesinde birden çalışmaların devam ettiği projede 20 bin kişi çalışıyor.
- 21.03.2022 21 Mar 11:18 Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandı
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde ana montaj işlemine başlandıMERSİN – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde, 2022 yılının en önemli aşaması olan reaktör binasının ana sirkülasyon boru hattı kaynak çalışmalarına başlandı.
- 21.03.2022 21 Mar 09:46 Nükleer düzenleme kanunu neden eleştiriliyor?
Mersin Akkuyu'daki nükleer santralin çalışma esaslarını belirleyecek "Nükleer Düzenleme Kanunu" tartışma yarattı.
- 19.03.2022 19 Mar 09:42 Sanayi odaları ICCI 2022 konferansında bir araya geldi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı'nda düzenlenen "Türk Sanayisinde Verimli Büyüme" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
- 18.03.2022 18 Mar 16:53 Sanayi Odaları, 'ICCI 2022 Konferansı'nda bir araya geldi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı'nda düzenlenen "Türk Sanayisinde Verimli Büyüme" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
- 16.03.2022 16 Mar 11:12 Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait turbo jeneratörü sahaya ulaştı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru ve düşük basınçlı silindir inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi.
- 12.03.2022 12 Mar 15:02 Son dakika haber | Bakan Dönmez: "Ukrayna krizi enerji anlamında bizi şu anda etkilemez"
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ukrayna krizi enerji anlamında bizi şu anda etkilemez" dedi.
- 12.03.2022 12 Mar 13:17 Bakan Dönmez: "İsrail'den gelebilecek gazı rahatlıkla hem ülke içerisinde hem yurt dışında taşıyabiliriz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e nisan ayında ziyarette bulunabileceğini belirterek, "Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. (İsrail gazının) Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir.
- 10.03.2022 10 Mar 15:58 Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da "STK, Muhtarlar, Kanaat Önderleri Buluşmaları"na katıldı: (1)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimlikler bizim şerefimizdir onurumuzdur.
- 04.03.2022 04 Mar 11:23 Son dakika haberi: AK Parti'li Yılmaz'dan CHP'li Başarır'a 'Mersin'e yatırım' yanıtı
Gelen son dakika haberine göre TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, meclis kürsüsünden 'Mersin'e yatırım yapılmadığı' yönünde eleştirilerde bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a yanıt verdi.
- 04.03.2022 04 Mar 10:36 Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Dünya Nükleer Operatörler Birliği arasında anlaşma imzalandı
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'a bağlı olarak Türkiye'de inşası devam eden Akkuyu NGS projesini hayata geçiren Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Dünya Nükleer Operatörler Birliği (DNOB) Moskova Merkezi arasında anlaşma imzalandı.