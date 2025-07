Mersinli İş İnsanları Akkuyu NGS\'yi Ziyaret Etti

MERSİNLİ iş insanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Tarım, gıda ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve yöneticilerinden oluşan heyet, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Heyet, Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının yanı sıra, sahada faaliyet gösteren paletli mobil vinci yakından görme fırsatı yakaladı. Santralin elektrik üretiminde rol oynayan kilit ekipmanlardan biri olan türbin tesisatının tamamen monte edildiği türbin binasını da ziyaret eden iş insanları, ayrıca Vostochny Deniz Kargo Terminali'ni, modern tuzdan arındırma tesisini, NGS'nin deniz ve kıyı yapılarını ve işletme personelinin eğitiminin yapıldığı Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ni de gezdi.

Saha ziyaretinin ardından konuklara Akkuyu NGS projesi hakkında bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Sunumda iş insanlarına, projede uygulanan kapsamlı güvenlik önlemleri, santral sahasında ve çevresinde düzenli olarak gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcılar, Akkuyu NGS projesiyle birlikte bölgenin yatırım açısından cazibesinin arttığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Akkuyu NGS, bölgenin en büyük projesi olma özelliğini taşıyor ve nükleer güç santralinin inşaat sahası, halihazırda endüstriyel turizmin bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen bürokratlar, öğrenciler, gazeteciler ve çeşitli sektörlerden uzmanlardan oluşan heyetleri düzenli olarak ağırlıyoruz. Akkuyu NGS'yi ziyaret eden misafirler, bölgenin kendine has yapısı ve doğal zenginliklerinin nükleer teknolojinin en ileri düzey uygulamalarıyla birleştiği bu inşaat sahasına büyük ilgi gösteriyor.

"Buraya gelen her misafirimizi bölgenin tarihi geçmişi, doğal yapısı, sanayisi ve tarımıyla tanıştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda bizlere paha biçilemez bir destek veren yerel girişimciler, geleneksel Türk misafirperverliğini göstermeye her zaman hazır olup, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşa edildiği bölgeyi en iyi şekilde tanıtmaktadır. Bu iş birliği sayesinde Mersin'in hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanıtımına birlikte katkı sağlıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına düzenlenen ziyaretler, NGS inşaat projesinin bölge halkına entegrasyonu, bölgedeki sanayiciler ve iş insanları ile güvene dayalı bir diyalog kurulması ve Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması açısından önemli bir bileşendir" ifadelerini kullandı.

Otel sahibi İlhan Ulu da ziyaretle ilgili "Bu kadar büyük ölçekli bir projenin bölgeyi uzun vadede nasıl etkileyeceğini bilmek bizim için önemli. Çevre güvenliği, altyapı ve santralin gelecekteki ihtiyaçları konularında sorularımıza kapsamlı yanıtlar aldık. Bu da kendi işimizin geliştirilmesini daha emin adımlarla planlamamıza olanak sağlıyor" dedi.

Süt ürünleri fabrikası yetkilisi İsmail Hakkı Köroğlu ise, bölgede yabancı uzman sayısının artmasıyla birlikte, daha önce Türkiye'de neredeyse hiç üretilmeyen bazı ürünlere talep oluştuğunu belirterek, "Şu anda bu ürünleri geleneksel tariflerle üreten az sayıdaki firmadan biriyiz. Bu durum bize yeni bir piyasa açarken, aynı zamanda kültürel kaynaşmaya da katkı sağladı. Yerel halk da bu yeni ürünlere ilgi gösteriyor, Rusların mutfak alışkanlıklarını benimsiyor. Bu da halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendiriyor" diye konuştu.