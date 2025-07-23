Mersinli İş İnsanları Akkuyu NGS'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersinli İş İnsanları Akkuyu NGS'yi Ziyaret Etti

Mersinli İş İnsanları Akkuyu NGS\'yi Ziyaret Etti
23.07.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersinli iş insanları, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ederek projeye dair bilgi aldı.

MERSİNLİ iş insanları, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Tarım, gıda ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve yöneticilerinden oluşan heyet, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Heyet, Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının yanı sıra, sahada faaliyet gösteren paletli mobil vinci yakından görme fırsatı yakaladı. Santralin elektrik üretiminde rol oynayan kilit ekipmanlardan biri olan türbin tesisatının tamamen monte edildiği türbin binasını da ziyaret eden iş insanları, ayrıca Vostochny Deniz Kargo Terminali'ni, modern tuzdan arındırma tesisini, NGS'nin deniz ve kıyı yapılarını ve işletme personelinin eğitiminin yapıldığı Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ni de gezdi.

Saha ziyaretinin ardından konuklara Akkuyu NGS projesi hakkında bilgiler içeren bir sunum yapıldı. Sunumda iş insanlarına, projede uygulanan kapsamlı güvenlik önlemleri, santral sahasında ve çevresinde düzenli olarak gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcılar, Akkuyu NGS projesiyle birlikte bölgenin yatırım açısından cazibesinin arttığını vurguladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Akkuyu NGS, bölgenin en büyük projesi olma özelliğini taşıyor ve nükleer güç santralinin inşaat sahası, halihazırda endüstriyel turizmin bir parçası haline gelmiş durumda. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen bürokratlar, öğrenciler, gazeteciler ve çeşitli sektörlerden uzmanlardan oluşan heyetleri düzenli olarak ağırlıyoruz. Akkuyu NGS'yi ziyaret eden misafirler, bölgenin kendine has yapısı ve doğal zenginliklerinin nükleer teknolojinin en ileri düzey uygulamalarıyla birleştiği bu inşaat sahasına büyük ilgi gösteriyor.

"Buraya gelen her misafirimizi bölgenin tarihi geçmişi, doğal yapısı, sanayisi ve tarımıyla tanıştırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda bizlere paha biçilemez bir destek veren yerel girişimciler, geleneksel Türk misafirperverliğini göstermeye her zaman hazır olup, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşa edildiği bölgeyi en iyi şekilde tanıtmaktadır. Bu iş birliği sayesinde Mersin'in hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanıtımına birlikte katkı sağlıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasına düzenlenen ziyaretler, NGS inşaat projesinin bölge halkına entegrasyonu, bölgedeki sanayiciler ve iş insanları ile güvene dayalı bir diyalog kurulması ve Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması açısından önemli bir bileşendir" ifadelerini kullandı.

Otel sahibi İlhan Ulu da ziyaretle ilgili "Bu kadar büyük ölçekli bir projenin bölgeyi uzun vadede nasıl etkileyeceğini bilmek bizim için önemli. Çevre güvenliği, altyapı ve santralin gelecekteki ihtiyaçları konularında sorularımıza kapsamlı yanıtlar aldık. Bu da kendi işimizin geliştirilmesini daha emin adımlarla planlamamıza olanak sağlıyor" dedi.

Süt ürünleri fabrikası yetkilisi İsmail Hakkı Köroğlu ise, bölgede yabancı uzman sayısının artmasıyla birlikte, daha önce Türkiye'de neredeyse hiç üretilmeyen bazı ürünlere talep oluştuğunu belirterek, "Şu anda bu ürünleri geleneksel tariflerle üreten az sayıdaki firmadan biriyiz. Bu durum bize yeni bir piyasa açarken, aynı zamanda kültürel kaynaşmaya da katkı sağladı. Yerel halk da bu yeni ürünlere ilgi gösteriyor, Rusların mutfak alışkanlıklarını benimsiyor. Bu da halklar arasında karşılıklı anlayışı güçlendiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Mersin, İnşaat, Akkuyu, Enerji, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersinli İş İnsanları Akkuyu NGS'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Emlakçılardan ’telefonda ilan’ oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor Emlakçılardan 'telefonda ilan' oyunu: Daire başına 400 bin lira fiyat fark ediyor
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü Herkes zam o indirim yaptı: Komşulara kızıp ekmeğin fiyatını düşürdü
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
Ahmed Şara’ya peş peşe suikast girişimi “Ölümden Türkler kurtardı“ Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü! Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

09:58
Almanya’dan Türkiye’ye jet onayı 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı
Almanya'dan Türkiye'ye jet onayı! 40 Eurofighter Typhoon için geri sayım başladı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
15:58
İran Dışişleri Bakanı: ABD’nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin saldırıları nükleer tesislerimize ciddi zarar verdi
15:48
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
15:43
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
15:43
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
15:38
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 10:49:31. #7.12#
SON DAKİKA: Mersinli İş İnsanları Akkuyu NGS'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.