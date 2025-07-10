Akkuyu'da Yangınla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Akkuyu'da Yangınla Mücadele Eğitimi

Akkuyu\'da Yangınla Mücadele Eğitimi
10.07.2025 12:13
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Akkuyu NGS, orman yangınlarıyla mücadele için gönüllülere eğitim vererek sertifika dağıttı.

AKKUYU NGS Yangın Güvenliği Servisi, gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele programı kapsamında eğitimler verdi. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, orman yangınlarıyla mücadele operasyonlarına katılmalarına izin veren devlet onaylı sertifikalar aldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü yardımcı hazırlama programı eğitimi tamamlandı. Yangın Güvenliği Servisi çalışanları, Akkuyu Nükleer A.Ş gönüllüleri ve proje yüklenici kuruluşlarından 90 kişiye, orman yangınlarıyla mücadele operasyonlarına katılmalarına izin veren devlet onaylı sertifikalar verildi.

Gülnar Halk Eğitim Merkezi'ndeki verilen eğitim, Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi'nin girişimiyle yangın sezonuna hazırlık amacıyla her yıl düzenleniyor. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı kurs, orman yangınlarını söndürme ve sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik teorik ve uygulamalı eğitimi kapsıyor.

Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi itfaiye biriminde eğitime katılanlara sertifika töreni düzenlendi. Etkinliğe, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Barut, Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Levent ve Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Metin'in ile Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi Müdürü Roman Melnikov katıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Özellikle sıcak Akdeniz iklimi koşullarında orman yangınlarından korunma hem teknik donanım hem de personel eğitimi gerektiriyor. Akkuyu NGS itfaiyecileri, sahada ve yerel halka bilgi ve deneyimlerini aktararak eğitim girişimlerine düzenli olarak katılıyor. Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi, Türk makamlarından resmi akreditasyon aldı. İtfaiye birimlerimiz, bölgedeki yangın söndürme operasyonları için destek ve araç tahsisinde her zaman dikkate alınıyor; saha çevresi dışında yerel makamlara her zaman yardım etmeye hazırız" diye konuştu.

Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi ve Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 yılından bu yana aktif bir iş birliği yürüterek, Akkuyu NGS çalışanları ve bölge sakinlerinden oluşturulan yangınla mücadele ekiplerine eğitimler düzenliyor. 2025 yılı için 120 saatlik 'Yangın Güvenliği. İtfaiye Birimlerinin Eğitimi' teorik kursu planlandı. Ayrıca, Yangın Güvenliği Servisi, iyonlaştırıcı radyasyon ve gerilim altındaki elektrik tesisatlarında yangın söndürme gibi yeni eğitim programları geliştirdiği aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı inceleyip onaylandıktan sonra programların ülke genelinde uygulanmasının tavsiye edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Sivil Toplum, Eğitim, Sağlık, Akkuyu, Çevre, Son Dakika

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