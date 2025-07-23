Akkuyu Nükleer Sahasına Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu Nükleer Sahasına Ziyaret

Akkuyu Nükleer Sahasına Ziyaret
23.07.2025 11:10
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Mersin'de iş insanları Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

Mersin'de iş insanları, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, tarım, gıda ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve yöneticilerinden oluşan heyet, saha ziyaretinde görüştükleri yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Heyet, Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının yanı sıra dünyanın en büyük vinçleri arasında bulunan paletli mobil vinci yakından görme fırsatı buldu.

Santralin elektrik üretiminde kilit ekipmanlardan biri olan türbin tesisatının tamamen monte edildiği türbin binasını ziyaret eden iş insanları, Vostochny Deniz Kargo Terminali'ni, modern tuzdan arındırma tesisini, deniz ve kıyı yapılarını, işletme personelinin eğitiminin yapıldığı Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ni de gezdi

Saha ziyaretinin ardından iş insanlarına, Akkuyu NGS projesi hakkında sunum yapıldı.

Sunumda katılımcılara, projede uygulanan kapsamlı güvenlik önlemleri ile santral sahasında ve çevresinde düzenli olarak gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

"Misafirler inşaat sahasına büyük ilgi gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, bölgenin en büyük projesi olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS inşaat sahasının, endüstriyel turizmin parçası haline geldiğini belirtti.

Farklı ülkelerden bürokrat, öğrenci ve gazeteciler ile çeşitli sektörlerin uzmanlarından oluşan heyetleri düzenli olarak sahada ağırladıklarını ifade eden Butckikh, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akkuyu NGS'yi ziyaret eden misafirler, bölgenin kendine has yapısı ve doğal zenginliklerinin nükleer teknolojinin en ileri düzey uygulamalarıyla birleştiği bu inşaat sahasına büyük ilgi gösteriyor. Bizlere paha biçilemez destek veren yerel girişimciler, geleneksel Türk misafirperverliğini göstermeye her zaman hazır olup Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşa edildiği bölgeyi en iyi şekilde tanıtmaktadır. Sahaya düzenlenen ziyaretler, NGS inşaat projesinin bölge halkına entegrasyonu, bölgedeki sanayiciler ve iş insanlarıyla güvene dayalı bir diyalog kurulması ve Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması açısından önemli bir bileşendir."

Akkuyu NGS'yi gezen otel sahibi İlhan Ulu da "Bu kadar büyük ölçekli bir projenin bölgeyi uzun vadede nasıl etkileyeceğini bilmek bizim için önemli. Çevre güvenliği, altyapı ve santralin gelecekteki ihtiyaçları konularında sorularımıza kapsamlı yanıtlar aldık." ifadesini kullandı.

Süt ürünleri fabrikası yetkilisi İsmail Hakkı Köroğlu ise bölgede yabancı uzman sayısının artmasıyla yeni ürünlere talep oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnşaat, Akkuyu, mersin, Tarım, Son Dakika

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