Son Dakika Gülnar Haberleri

- 04.04.2024 MHP'den Gülnar Belediye Başkanı seçilen Fatih Önge göreve başladı
Fatih Önge, Gülnar Belediye Başkanı olarak seçildikten sonra görevine başladı. Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan alan Önge, belediye binasında ziyaretçileri kabul etti. Önge, ilçedeki her mahalleye eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalışacağını vurguladı.
- 30.03.2024 Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar'da yeni otobüs hattını hizmete sundu
Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda, Gülnar merkez ile Köseçobanlı Mahallesi arasında ulaşım sağlayacak yeni otobüs hattını hizmete sundu. Büyükşehir Belediyesi Gülnar Koordinasyon Şube Müdürü Birol Kandemir, yeni hattın Gülnarlılara büyük kolaylık sağladığını belirtti.
- 28.03.2024 Mersin Gülnar'da Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikme Etkinliği Düzenledi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Tırnak Mahallesi'nde 109. Yıl Hatıra Ormanı oluşturmak amacıyla anaokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Samiye Naim Eğitim Vakfı Mürüvvet Kandemir Anaokulu öğrencileri ve aileleri etkinliğe katıldı. Öğrenciler, bilgilendirme sonrasında fidanları toprakla buluşturdu.
- 27.03.2024 Silifke'de 'Anjiyografi Laboratuvarı' 6 ilçe toplam 400 bin nüfusa hizmet verecek
Mersin Silifke Devlet Hastanesi'ne açılan Anjiyografi Laboratuvarı, Silifke, Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek olan kalp damar hastalarına hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet veren hastane, yeni laboratuvarıyla tedavi olan hasta sayısını arttırmayı hedefliyor.
- 25.03.2024 Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 23 yaralı
Mersin'in Gülnar İlçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Kazada 23 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastanelere kaldırılırken, güvenlik önlemleri alındı ve trafik tek yönlü sağlandı.
- 20.03.2024 Mersin Gülnar'da 10 Kilometrelik Sulama Suyu Projesine İlk Kazma Vuruldu
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kuskan Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan 10 kilometrelik sulama suyu projesinin temeli atıldı. Gülnar Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve boruların döşenip suyun en kısa zamanda akacağını belirtti. İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın yaptığı dua sonrasında ise ilk kazma vurularak proje başlatıldı.
- 14.03.2024 Vahap Seçer, Gülnar, Bozyazı ve Anamur'u ziyaret etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Gülnar, Bozyazı ve Anamur'u ziyaret etti. Seçer, ziyaretlerinde atık su problemi, hizmetler ve seçimler hakkında konuştu. Gülnar'da Bayram Ali Dede'yi destekleyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de destek istedi. Seçer, Bozyazı ve Anamur'da da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve halkın sevgi gösterileriyle karşılandı.
- 22.02.2024 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar-Bir Derneği Silifke Temsilciliği tarafından düzenlenen Arabaşı Yemek Etkinliği'ne katıldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar-Bir Derneği Silifke Temsilciliği tarafından düzenlenen Arabaşı Yemek Etkinliği'ne katıldı. Etkinliğe birçok siyasi parti ve kurum temsilcisi ile Gülnarlılar da katıldı. Başkan Seçer, konuşmasında Gülnarlıların çalışkan ve zeki insanlar olduğunu vurguladı.
- 21.02.2024 Vahap Seçer Gülnar Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Gülnar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Gülnarlı yurttaşlarla birlikte açtı. Başkan Seçer, Gülnarlılara seslenerek birlikte birçok projeyi hayata geçireceklerini ve Gülnar'a daha iyi hizmetler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, Başkan Seçer'in konuşmasında Gülnar'da yapılan hizmetler ve gelecek projeler hakkında bilgi verildi.
- 21.02.2024 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Velilerle Buluştu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ve Mut Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Seçer, eğitime verilen önemi vurgulayarak, çocukların bilim yolunda ilerlemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, belediyenin eğitime yönelik desteklerini ve gelecek planlarını açıkladı.
- 06.02.2024 Mersin'in Gülnar ilçesinde deprem anma programı düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. CHP İlçe Başkanlığındaki programa, Başkan Mesut Bakır, CHP'nin Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve partililer katıldı. Anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.
- 26.01.2024 AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar'da Temaslarda Bulundu
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu. Sever, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti. Daha sonra Gülnar Öğretmenevi'nde muhtarla bir araya gelen Sever, burada katılımcılarla görüştü. Sever, ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partiye katılan 104 kişiye rozet taktı. Ayrıca, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi ve oda başkanlıklarını ziyaret etti.
- 11.01.2024 Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Yılın Kareleri oylamasında seçim yaptı
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında seçim yaptı. Kadim, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Haber, Çevre-Yaşam, Spor, Deprem: Umut ve Gazze: Kanıt kategorilerindeki fotoğraflardan seçim yapan Kadim, AA çalışanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
- 07.01.2024 Mersin Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki otobüsleri yeniden dizayn ederek 'Mobil Yaşam Otobüsleri' oluşturdu
Mersin Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki otobüsleri yeniden dizayn ederek oluşturduğu 'Mobil Yaşam Otobüsleri', uzak bölgelere giden ve uzun süren çalışmaları olan personelin konaklamasını sağlıyor. Güneş panellerinden enerji alan otobüsler, yatak, televizyon, banyo gibi tüm olanakları içerisinde barındırıyor. Personel, bu otobüslerde rahat ve konforlu bir şekilde konaklayarak işlerini aksatmadan devam ettirebiliyor.
- 02.01.2024 Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
Mersin'in Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 92 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 13 kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 29 fişek, 2 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu bulundu. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 01.01.2024 Mersin'de Kaçak Kazı Yapan Zanlının Evinden Tarihi Eserler Çıktı
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan bir zanlının evinde yapılan aramada, 16 sikke, 100 obje ve 14 materyal bulundu. İncelemeler sonucunda, bulunan eserlerin Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu belirlendi. Eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi ve şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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- 29.12.2023 Mersin Gülnar'da ORKÖY Projesi kapsamında orman köylülerine traktör teslim edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında İshaklar ve Tırnak mahallesinde yaşayan orman köylülerine 4 traktör teslim edildi. Programda, orman köylülerine verilecek desteklerin 2024'te de devam edeceği açıklandı.
- 29.12.2023 Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Gülnar'da Temaslarda Bulundu
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'i ziyaret etti. Ayrıca Yörük çadırında yaşayan Elif Akçivi'yi de ziyaret eden Durmuş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
- 29.12.2023 Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 325 Litre Sahte İçki ve Binlerce Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda, sahte içki ve kaçak makaron ele geçirildi. Gülnar ilçesinde düzenlenen operasyonda 325 litre kaçak alkol bulunurken, Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda ise 97 bin kaçak makaron, 70 kilo tütün ve 128 adet elektronik sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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- 17.10.2023 Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedeye gelinine yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl hapis
Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı öldürme suçundan beraat eden dede Hasan Yağal, gelinine yönelik cinsel saldırı suçundan 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Müslüme'nin faili meçhul kalan katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
- 17.10.2023 Müslüme'yi öldürdüğü öne sürülen dedeye, delil yetersizliğinden beraat! 2 farklı suçtan 33.5 yıl hapis cezası verildi
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal, delil yetersizliğinden beraat etti. Yağal'a; gelinine yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 28 yıl, gelininden olan öz kızına sarkıntılık suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- 14.10.2023 Akkuyu NGS İnşaatında İkinci İş Kazası: İşçi Yüksekten Düşerek Ağır Yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında, bir hafta içinde ikinci kez yaşanan iş kazasında bir işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi, mesai arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta ise aynı sahada bir işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetmişti.
- 03.10.2023 Müslüme'nin ölümüyle ilgili davada dede, cinsel istismar ve cinayetten yargılanacak
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın cinsel istismar dahil 3 suçtan cezalandırılması talep edildi. Dede Yağal'ın ayrıca gelinine de istismarda bulunduğu ve ondan doğan çocuğu A.Y.'yi de istismar ettiği sebebiyle cezalandırılması istendi.
- 03.10.2023 Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu büyükbaba H. Yağal'ın çocuğa karşı işlediği suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanıkların beraatı ve anne S. Yağal'ın cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.
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- 21.09.2023 Müslüme Yağal Davası: Mahkeme Heyeti Mütalaanın Hazırlanmasını Talep Etti
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açılan davada, mahkeme heyeti Cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlamasını talep etti. Davada tutuklu olan dede Hasan Yağal, diğer aile bireyleri ise duruşmaya katılmadı.
- 21.09.2023 Mersin'de 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davaya devam
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada, tutuklu olan büyükbaba H.Y. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıkların yer almadığı duruşmada, mahkeme heyeti dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için süre verdi ve duruşmayı erteledi. Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, kırsal alanda bulunmuş ve aile yakınlarından biri tutuklanmıştı.
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- 29.08.2023 Mersin Büyükşehir'in Yurtları Üniversiteli Gençleri Bekliyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yükseköğrenim yurtları için ön kayıtlar başladı. Mersin merkezde bulunan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Özel Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Erkek Konuk Evi için ön kayıtlar 28 Ağustos’ta başladı. 8 Eylül’e kadar sürecek ön kayıt başvuruları mersin.bel.tr adresinde yer alan ‘Duyurular’ kısmından ve Teksin Mersin mobil uygulamasında bulunan ‘Başvurular’ kısmından online yapılabilecek. Başvuru sonucunda yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler aranarak bilgi verilecek.
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- 16.08.2023 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Üreticiye Desteği Devam Ediyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal projeleriyle üretimi ve üretici desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından itibaren binlerce üreticiye; fide, fidan, ekipman, küçükbaş hayvan, sulama borusu, yem gibi birçok tarımsal ürün desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi bu kez de Erdemli, Gülnar, Mut ve Silifke’deki 26 üreticiye, toplam 650 adet küçükbaş hayvan, 104 ton yem ve 9 adet ekipman ile kooperatiflere sulama borusu desteğinde bulundu.
- 03.08.2023 AK Parti Milletvekilleri Gülnar'da Partililerle Buluştu
AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Gülnar ilçesinde partililerle bir araya geldi. Nebati, Kıratlı ve Söylemez, AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. İlçe yöneticileriyle görüşen milletvekilleri, sonrasında partililerle sohbet etti. Nebati, buradaki konuşmasında, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimleri kazanmak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Ziyarette Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de yer aldı.
- 23.07.2023 Mersin'de 12 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek
Mersin'de yapılan denetimlerde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca mevzuata uymayan 49 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.
- 23.07.2023 Mersin'de 12 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yakalandı
Mersin'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, mevzuata uygun hareket etmeyen 49 yabancı uyruğa toplamda 145 bin 980 lira ceza kesildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- 18.07.2023 Gülnar'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan orman yangını, bugün yeniden alevlendi. İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
- 17.07.2023 Mersin Gülnar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında zarar gören evler de tespit edildi. Ayrıca Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni bir orman yangını çıktı ve müdahale başladı. Orman Genel Müdürü ve Tarım ve Orman Bakanı, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
- 17.07.2023 Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahale etti. Yangın sonucunda 5 ev yanarken, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltıldı.
- 17.07.2023 Tarım ve Orman Bakanı: Gülnar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gülnar'daki yangına müdahalede bulunan ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Hatay-Belen, Çanakkale, Adana-Karaisalı ve Mersin-Mezitli'deki yangınlara yönelik müdahale çalışmalarının da aralıksız sürdüğü ifade edildi. Belen'deki yangına 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi ve 320 personel, Gülnar'daki yangına ise 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel görevlendirildi. Çanakkale'deki yangına ise 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi ve 374 personel müdahale etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan yapılan çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
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- 17.07.2023 Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Mersin'in Gülnar ilçesi sınırlarında dünden itibaren havadan ve karadan ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü orman yangınında 16 saat geride kaldı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede 4 köy evinin yandığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınamadı ve mücadele sabaha kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla helikopterler ve uçaklar da dahil edilerek yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
- 17.07.2023 Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayıldı. Bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 ev kullanılamaz hale geldi, ancak can kaybı yaşanmadı. Bazı mahalleler tedbiren boşaltıldı ve tahliye edilen vatandaşlar için barınma alanı sağlandı. Yangın söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
- 17.07.2023 Gülnar'daki Orman Yangını İkinci Gününde Devam Ediyor
MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
- 17.07.2023 Gülnar'da çıkan orman yangını devam ediyor
MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
- 16.07.2023 Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri ve iş makineleri de müdahale ediyor. Bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgeye gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sarp arazi yapısı nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor.
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- 16.07.2023 Mersin'de Orman Yangını
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kavakoğlu köyü Delikkaya mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölge riskli olduğu için helikopter ve çok sayıda personel ve araçla müdahale ediliyor.
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- 06.07.2023 Mersin'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Tutuklandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Zeyne Mahallesi'nde 27 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hayvanları çalarak kendi ağıllarına getirdikleri belirlendi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
- 22.06.2023 Akkuyu NGS inşaat sahası helikopterle havadan görüntülendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahası helikopterle havadan görüntülendi. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede, dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.
- 05.06.2023 Mersin'de işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 8 yaralı
Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Sipahili mevkiinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü yağışlı havada kayarak şarampole devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler midibüste sıkışan yaralıları da çıkartarak ambulanslarla hastanelere sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
- 16.03.2023 Müslüme'nin annesi için 'Beden veya ruh sağlığı' raporu istendi
MERSİN'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ilişkin, 1'i tutuklu, 4 aile bireyinin yargılandığı davanın duruşmasında, kayınpederi Hasan Yağal'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia eden anne Selvi Yağal'ın, 'cinsel saldırı...
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- 10.01.2023 "Bana bir şey yapmadı" demişti! Yörük kızı Müslüme'nin annesinden duruşmada kayınpederine şok suçlama
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan anne S. Yağal, tutuklu bulunan kayınbabası tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Anne Yağal, daha önce verdiği ifadede "Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı" demişti.
- 10.01.2023 Müslüme'nin annesinden şok itiraf: "Bana da cinsel saldırıda bulundu"
Müslüme'nin annesinden şok itiraf: "Bana da cinsel saldırıda bulundu" 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri...
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- 20.12.2022 YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (3)
MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 1500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜYangın çıkan ormanlık alan Yoldaki araçlardan detaylar Gece görüşlü yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesi Havadan ve karadan müdahaleler Yanan oranlık alandan detaylar (dron) Ekiplerin yangına...
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- 27.10.2022 Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümü hakkında dedesi tutuklanmıştı! Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümü hakkında dedesi tutuklu olmak üzere 4 aile bireyinin yargılandığı davaya devam edildi. Müslüme'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumundan tekrar rapor düzenlenmesine karar verildi.
- 26.10.2022 Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek
- Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek Mersin'de bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesi başta olmak üzere gençleştirme sahaları için tonlarca kozalaktan çıkarılan 450 milyon adet tohum toprakla buluşturuldu Geçen yıl 9 noktada 4 hektarlık...
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