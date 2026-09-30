Mersin Gülnar'da Kaymakamlık projesi 80 öğrenciyi beş yıldızlı otelde buluşturdu - Son Dakika
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Mersin Gülnar'da Kaymakamlık projesi 80 öğrenciyi beş yıldızlı otelde buluşturdu

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Mersin Gülnar\'da Kaymakamlık projesi 80 öğrenciyi beş yıldızlı otelde buluşturdu
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Gülnar Kaymakamlığınca yürütülen 'Tek Hedefimiz Geleceğimiz' projesi, Mersin Gülnar'da 80 öğrenciyi beş yıldızlı otelde düzenlenen etkinliklerle buluşturdu. Etkinlikte havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar gün boyu eğlendi; Kaymakam Emrah Aslan projenin süreceğini söyledi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesi kapsamında 80 öğrenci otelde düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçede farklı okullarda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

İlçedeki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen etkinlikte, çocuklar havuzda yüzdü, oyunlar oynadı.

Gün boyunca süren etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, gazetecilere, "Tek Hedefimiz Geleceğimiz" projesiyle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Proje kapsamında çocuklar için farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini anlatan Aslan, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor. Projemiz bundan sonra da devam edecek." dedi.

İlhan Ulu da çocukları otellerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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