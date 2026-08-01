Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı

Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde çıkan orman ve orman dışı 260 yangına müdahale edildiğini belirterek, "258 yangını kontrol altına aldık" dedi. Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ilçesi ile Mersin'in Aydıncık-Gülnar hattındaki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangının ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde çıkan orman ve orman dışı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Yumaklı, rüzgarın etkisini artırdığı 29 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde toplam 260 yangına müdahale edildiğini, bunların 162'sinin orman dışı alanda çıktığını belirtti.

Son dört günde çıkan yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, "258 yangını kontrol altına aldık" dedi.

ÇİNE YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Daha önce büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklanan Balıkesir'in Gömeç ilçesi ile Mersin'in Aydıncık- Gülnar hattındaki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin kalan yangınları da kontrol altına almak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı, yangınlara müdahalede son durumu paylaştı - Son Dakika

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