Mersin Gülnar ve Bozyazı'da İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte 8. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan çocuklara Türk bayrağı ve çiçek hediye etti.

Bozyazı Ortaokulu'nda düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin çeşitli gösteriler sundu.