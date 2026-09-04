Gülnar'da Zabıta Haftası, 200. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Gülnar'da Zabıta Haftası, 200. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Gülnar\'da Zabıta Haftası, 200. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Zabıta Müdürü İlker Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; Belediye Başkanı Fatih Önge, zabıta personelinin haftasını tebrik ederek emekleri için teşekkür etti, ardından Kaymakam Emrah Aslan ziyaret edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürü İlker Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Fatih Önge, buradaki törende, zabıta personelinin haftasını tebrik etti.

Zabıta kurumunun belediye ve halk arasındaki köprü olduğunu belirten Önge, şunları dile getirdi:

"Esnafımızın haklarını koruyan, tüketicinin güvenliğini sağlayan ve ilçemizin düzenini temin eden her bir zabıta çalışanımız bizler için çok kıymetlidir. Şeffaf, adil ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla çalışan tüm zabıta personelimize emekleri için teşekkür ediyor, Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum."

Zabıta Müdürü Yıldız da mesai mefhumu gözetmeden gödevlerinin başında olduklarını belirtti.

Yıldız ve beraberindekiler daha sonra Kaymakam Emrah Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Kutlamalar, Yıldız'ın Zabıta Müdürlüğü'nde tebrikleri kabul etmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gülnar'da Zabıta Haftası, 200. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

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