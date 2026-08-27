HSK Üyesi Arslan Gülnar'da Yargı Mensuplarıyla Buluştu
Prof. Dr. Çetin Arslan, Mersin'in Gülnar ilçesinde hakim ve savcılarla bir araya geldi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Mersin'in Gülnar ilçesinde yargı mensuplarıyla buluştu.
Prof. Dr. Arslan, ilçedeki programı kapsamında Gülnar Adliyesi'ni ziyaret etti.
Arslan, burada görev yapan hakim ve savcılarla bir araya geldi.
Adli teşkilatın çalışmaları, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile yargı mensuplarının görev süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan'a ziyaretin ardından çeşitli hediyeler takdim edildi.
Kaynak: AA
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