4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika
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4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla/Fethiye yangını tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine'de alevlerle mücadele sürüyor" diyerek yangınlardaki son durumu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Muğla Fethiye'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, üç bölgede ise yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

"YEŞİL VATAN SAVUNMAMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla yürütülen etkin mücadeleye ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, sahada görev yapan ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, <a class='keyword-sd' href='/aydin/' title='Aydın'>Aydın</a>'daki yangınla mücadele sürüyor

FETHİYE'DE TEHLİKE GEÇTİ, 3 BÖLGEDE KONTROL BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre, farklı noktalardaki yangınlara havadan ve karadan yapılan müdahaleler neticesinde olumlu gelişmeler kaydedildi. Yangın bölgelerindeki son durum şu şekilde şekillendi:

  • Muğla/ Fethiye: Yangın tamamen kontrol altına alındı.
  • Balıkesir/ Gömeç: Yangın büyük ölçüde kontrol altında.
  • Antalya/ Alanya: Yangın büyük ölçüde kontrol altında.
  • Mersin/ Gülnar- Aydıncık: Yangın büyük ölçüde kontrol altında.
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

AYDIN ÇİNE'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan, Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden yangına müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtildi. Bakan Yumaklı, bu bölgedeki yangın tamamen kontrol altına alınana kadar ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Yangına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahaleye devam ediyor. 

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

BAKAN KURUM YANGINLARDA OLUŞAN HASARI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç’te meydana gelen orman yangınlarında oluşan hasarı açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı. Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır" dedi.

Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre, Kumluca’da 20, Seydikemer’de 39, Gömeç’te 6 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 65 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı. 

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

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Son Dakika Güncel 4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika

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