Gülnar'da Protokol Üyeleri İçin Yemek Programı - Son Dakika
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Gülnar'da Protokol Üyeleri İçin Yemek Programı

Gülnar\'da Protokol Üyeleri İçin Yemek Programı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde atanan protokol üyeleri için yemek düzenlendi, hediyeler verildi.

Mersin'in Gülnar ilçesine atanan protokol üyeleri için yemek programı düzenlendi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin ev sahipliğinde belediyeye ait tesiste düzenlenen programda, ilçeye atanan Kaymakam Emrah Aslan ile Gülnar Cumhuriyet Savcısı Şahin Şiar Al'ın yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de yer aldı.

Program sonunda Kaymakam Aslan'a hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gülnar'da Protokol Üyeleri İçin Yemek Programı - Son Dakika

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