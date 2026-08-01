Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

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Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, Dedetaş’ın geçici tedbir kapsamında Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir karar verildi. İçişleri Bakanlığı, Dedetaş’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Üsküdar Belediyesi’ndeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dedetaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BAKANLIK KARARI GELDİ

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Sinem Dedetaş’ın Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Dedetaş tutuklanmasının ardından Tekirdağ  Cezaevi'ne sevk edildi.

2024’TE ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP’nin adayı olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giren Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı seçilmiş ve 4 Nisan’da mazbatasını almıştı. Dedetaş aynı zamanda Üsküdar’ın ilk kadın belediye başkanı olmuştu.

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Son Dakika Güncel Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    bir bitmediler örümcek ağı gibi sarmışlar her tarafa her tarafta yolsuzluk rüşvet ne diyordu Ahmet Kaya Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça 4 8 Yanıtla
    ALI YANIK ALI YANIK:
    Murat Çevre yine makarnayı bol kaçırdın 1 0
  • barisduman33 barisduman33:
    böylelikle her yeri aldı :) 3 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    ilk seçimde dibi göreceksiniz ak parti korkudan ak Parti'ye geçen belediye başkanları sizde dibi görecek 0 0 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Akdeniz ve Ege'de bazı semtler, ilçeler var lütfen bunları unutmayın ayrıca bir daha seçim de olmasın zaten çünkü halkın iradesinin bir esprisi kalmadı... 0 0 Yanıtla
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