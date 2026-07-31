Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Eski sevgilisi Bradley Dack hakkında bazı ekran görüntülerini paylaşacağını söyleyen Attwood’un bu hamlesi merak konusu oldu.

Attwood, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “ortalığı karıştıracak” bazı görüntüler paylaşabileceğinin sinyalini vermişti. Ünlü isim, takipçilerine beklenen açıklama için mesajlar verirken, daha sonra bu paylaşımı gerçekleştirmedi.

“EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ŞU AN DURAKLATILDI”

Olivia Attwood, menajerinin kendisine daha sakin kalmasını söylediğini belirterek, “Ekran görüntüleri şu an duraklatıldı çünkü menajerim büyüklük bende kalsın istedi” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim, bu süreçte Ibiza’da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Altın renkli transparan bir elbiseyle verdiği pozları paylaşan Attwood, “Bundan sonra ne yapacağımı kimse bilmiyor, özellikle de ben!” sözleriyle esprili bir açıklamada bulundu.

ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ İDDİALARLA GÜNDEMDE

Attwood, eski sevgilisi Bradley Dack ve Emily Moloney hakkında çıkan ilişki iddialarının ardından dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Dack ve Moloney cephesinden ise ilişki iddialarına yönelik farklı açıklamalar gelmişti.

Olivia Attwood’un paylaşacağını söylediği ekran görüntülerinin gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.