Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi
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Olivia Attwood, eski sevgilisi Bradley Dack hakkında bazı ekran görüntülerini paylaşacağını söylemişti. Ancak ünlü oyuncunun bu açıklamasının ardından beklenen paylaşım gelmedi.

İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Eski sevgilisi Bradley Dack hakkında bazı ekran görüntülerini paylaşacağını söyleyen Attwood’un bu hamlesi merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

Attwood, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “ortalığı karıştıracak” bazı görüntüler paylaşabileceğinin sinyalini vermişti. Ünlü isim, takipçilerine beklenen açıklama için mesajlar verirken, daha sonra bu paylaşımı gerçekleştirmedi.

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

“EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ŞU AN DURAKLATILDI”

Olivia Attwood, menajerinin kendisine daha sakin kalmasını söylediğini belirterek, “Ekran görüntüleri şu an duraklatıldı çünkü menajerim büyüklük bende kalsın istedi” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

Ünlü isim, bu süreçte Ibiza’da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Altın renkli transparan bir elbiseyle verdiği pozları paylaşan Attwood, “Bundan sonra ne yapacağımı kimse bilmiyor, özellikle de ben!” sözleriyle esprili bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ İDDİALARLA GÜNDEMDE

Attwood, eski sevgilisi Bradley Dack ve Emily Moloney hakkında çıkan ilişki iddialarının ardından dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Dack ve Moloney cephesinden ise ilişki iddialarına yönelik farklı açıklamalar gelmişti.

Olivia Attwood’un paylaşacağını söylediği ekran görüntülerinin gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi - Son Dakika

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