Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

ürkiye ile Irak arasında enerji alanındaki iş birliğinde yeni bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmenin ardından BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak– Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak 1 yıllık anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

UZUN VADELİ ANLAŞMA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTE

Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu süreçte, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini ifade eden Bayraktar, hattın Irak petrolünün Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştırılmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

“ENERJİ ORTAKLIĞINDA YENİ DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAK”

Bayraktar, küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin de gösterdiği üzere söz konusu hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Açıklamasında hedeflerinin altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirmek olduğunu belirten Bayraktar, “Hedefimiz Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir.” ifadelerini kullandı.