TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı - Son Dakika
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TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

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Sosyal medya platformu TikTok’ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken 2003 doğumlu H.D., emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheli H.D., "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştığı içeriklerle tepki çeken 23 yaşındaki H.D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, TikTok platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunda tepki toplayan 2003 doğumlu H.D. hakkında adli süreç başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli H.D.'nin; “müstehcenlik” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • muttalip tecir muttalip tecir:
    orisbi 7 1 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    TIk Tok erisime engelleyin olsun bitsin. O zaman böyle salataliklari görmeyiz. 4 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    makine:) 4 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    ortada zorla yapılan birşey yok isteyen istediği gibi yaşar bundan kime ne ya 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı - Son Dakika
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