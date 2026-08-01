İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul siyasetinde sıcak saatler yaşanıyor. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üç isme rozetlerini, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Erdoğan, rozet takdimi öncesinde yaptığı konuşmada "Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de işte burada, bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailesine intisap eden belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sizler adına 'aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum" dedi.

"AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR"

Konuşmasında "Bakınız sadece üye sayısı bakımından değil toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz" diyen Erdoğan, "86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Onun için AK Parti bu ifademe dikkat edin AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik. 25 yıldır da bu ilkeler istikametinde siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL, İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik "Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık" eleştirisinde bulunmuştu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez