İran'dan ABD'ye: Stratejimiz temellerinizi sarsacak - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye: Stratejimiz temellerinizi sarsacak

İran\'dan ABD\'ye: Stratejimiz temellerinizi sarsacak
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD'nin ülkeye dün düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi. Rızayi, İran'ın yeni stratejisinin ABD'yi yıkıma uğratacağını belirtti; saldırılarda en az 18 kişi öldü, 76 kişi yaralandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD'nin ülkeye dün düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"YIKIMA UĞRAYACAKSINIZ"

Rızayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dünkü saldırılarına tepki gösterdi.

Washingron yönetimine hitaben Rızayi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için yarattığınız cehennemin dibinden çıkamayacaksınız. Çok yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik kuşatmayla mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi sarsıp sizi yıkıma uğratacağını göreceksiniz."

ABD, SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.

İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye: Stratejimiz temellerinizi sarsacak - Son Dakika

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