Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi - Son Dakika
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Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi

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'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Cem Küçük savcılık ifadesinin ardından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Küçük, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük hakkındaki iddiaların ayrıntıları belli oldu. Soruşturmanın; bazı iş insanlarından maddi menfaat sağlama karşılığında sosyal medya paylaşımları yapıldığına yönelik şikayetler ile İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı ifadeleri üzerine açıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Cem Küçük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Küçük, savcılık sorgusunun ardından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DOSYADA YER ALAN AĞIR İDDİALAR

Gözaltı kararının ardından soruşturmanın detaylarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında paylaştı. Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, soruşturma sadece maddi menfaat karşılığında yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler de Başsavcılık tarafından mercek altına alındı. Bu temaslar sırasında iş insanlarına yönelik tehdit içerikli ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

"BÜYÜK İSİMLERİ KULLANARAK KORKUTMA" SUÇLAMASI

Dosyaya yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri de şantajın boyutu oldu. Küçük'ün, hedef aldığı iş insanlarını baskı altına almak için yüksek mevkilerdeki kişilerin ve bazı etkili kurum isimlerinin gücünü kullandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, bu tehdit ve şantaj iddialarını destekleyen aleyhte tanık beyanlarının yanı sıra Başsavcılığa sunulmuş resmi şikayet dilekçelerinin de bulunduğu belirtildi.

MASAK RAPORLARI TESPİTLERLE ÖRTÜŞÜYOR

Soruşturmanın mali ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri dikkat çekti. Canlı yayında aktarılan bilgilere göre, dosyada yer alan MASAK raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının finansal konulardaki tespitleriyle örtüşüyor. Bu raporların, Küçük hakkındaki mali iddiaları doğrulayacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Cem Küçük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    herkes ektiğini biçer 3 0 Yanıtla
  • Sadun NAMYETER Sadun NAMYETER:
    içimin yağları eridi 2 0 Yanıtla
  • Siyah Ağaç Siyah Ağaç:
    Batılın yanında duran eninde sonunda rezil rüsva olur 1 0 Yanıtla
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