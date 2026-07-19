Gülnar'da yarım asırlık yol sorunu çözüldü - Son Dakika
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Gülnar'da yarım asırlık yol sorunu çözüldü

Gülnar\'da yarım asırlık yol sorunu çözüldü
19.07.2026 12:55  Güncelleme: 12:56
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışında olmasına rağmen Gülnar ilçesindeki 9 kilometrelik yolu çift kat sathi kaplama ile yenileyerek 50 yıllık ulaşım sorununu çözdü. Çalışma 20 günde tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışında bulunmasına rağmen Gülnar ilçesindeki Taşoluk ve Halifeler mahallelerini kapsayan, Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 yıldır herhangi bir çalışma yapılmayan yol, çift kat sathi kaplama ile yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında altyapı ve sıkıştırma işlemlerinin yaklaşık 20 günde tamamlandığı, ardından asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Yolun tamamlanmasıyla birlikte üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuştu.

20 günde tamamlandı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, söz konusu güzergahın Büyükşehir Belediyesinin görev alanında yer almamasına rağmen vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda çalışma başlatıldığını belirterek, 9 kilometrelik yolda çift kat sathi kaplama yapıldığını ifade etti.

Muhtarlardan teşekkür

Bölge muhtarları ise yolun yaklaşık yarım asırdır çözüm bekleyen önemli bir ulaşım sorunu olduğunu belirterek, çalışmanın hem üreticiler hem de yaylacılar açısından büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Muhtarlar, yolun 4 ilçeyi birbirine bağlayan önemli bir güzergah olduğuna dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca bölge sakinleri de yıllardır bekledikleri asfalt çalışmasının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gülnar'da yarım asırlık yol sorunu çözüldü - Son Dakika

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