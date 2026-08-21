Mersin\'de kadın girişimcilerin hayali Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle büyüyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını sağlamak amacıyla girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme eğitimleriyle destek sunuyor. Üretici stantları ve Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanırken, Gülnar'da faaliyet gösteren Duru Lavanta Köyü de Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle üretimini geliştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme eğitimleriyle kadın girişimcilerin üretim süreçleri desteklenirken, üretici stantları ve Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaları sağlanıyor. Gülnar'da faaliyet gösteren "Duru Lavanta Köyü" de Büyükşehir Belediyesi'nin çok yönlü destekleri ile hem üretimini geliştirdi, hem de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

"ÇALIŞMALAR TÜM İLÇELERDE DEVAM EDİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Burcu Sert, kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi için 13 ilçede çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gülnar'daki kadın üreticinin, lavantayı katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü belirten Sert, "Gülnar'daki kadın üreticimiz, lavanta bahçesinde katma değerli ürünlerle lavanta yağı, lavanta sabunu, hatta lavantadan dondurma bile yapıyor. Mersin merkez ve ilçelerimizden, hatta yurt dışından gelen ziyaretçilerin çok ilgi gösterdiği bir alan burası" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim verdiklerini kaydeden Sert, 'Duru Lavanta Köyü'ne üretici kadın stantlarında yer vererek tanıtım desteği sunduklarını ifade etti. Sert, "Aynı zamanda bu ürünler Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla satın alınarak, kooperatif marketlerinde ve Denizkızı A.Ş. marketlerinde satışa sunulup üreticimiz destekleniyor" diye konuştu.

'Doğa Bizi Çağırıyor' projesi kapsamında da Duru Lavanta Köyü'ne geziler düzenlediklerini söyleyen Sert, bu sayede hem bölgenin hem de üretici kadınların görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını belirtti. Sert, "Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, üretim yapan kadınların her zaman yanındayız. Emeklerini görünür kılmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KAPIDAN ÇIKMADAN ÖDEMEM YAPILIYOR"

Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren Duru Lavanta Köyü'nün işletmecisi Fatma Can, işletmenin ilk döneminde Mersinden Kadın Kooperatifi'nin kendilerini ziyaret ettiğini anlattı. İlk yıl sipariş gelip gelmeyeceğini bilmediğini söyleyen Can, "Bundan 4 yıl önce işletmemiz açıldığında, Mersinden Kadın Kooperatifi ziyaretimize geldi. Ürünlerimiz ve işletmemiz hakkında benden bilgi aldılar. Ürünlerimizin fotoğrafını çektiler. Ürünlerimizi, gerek görürlerse sipariş geçeceklerini söylediler. İlk yılımız olunca o aşamada ben sipariş gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Sonra toplu sipariş geçmeye başladılar. Bu konuda beni tedarik aşamasında da çok sıkıştırmadan, düzenli olarak her yıl sipariş geçmeye başladılar. Ben ürünlerimi teslim ediyorum. Kapıdan çıkmadan ödemem mutlaka yapılıyor. Bu benim için çok motive edici" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimlerine katıldığını da anlatan Can, "Paketleme eğitimi sayesinde, ürünlerimi nasıl hazırlayacağım ve nasıl sunacağım hakkında bilgiler aldım. Bu da tabii ki daha iyi bir ürün sunma şansı verdi bana. Büyükşehir'in üretici kadın stantlarına gittiğimde, ürünlerimi daha iyi sunma şansı elde ettim" dedi.

"YABANCILAR LAVANTA REÇELİMİZİ ÇOK SEVİYOR"

Lavanta'ya katma değer kazandırmak için farklı eğitimler aldığını da belirten Can, doğal kozmetik alanında kendisini geliştirerek sabun, peeling, nemlendirici, doğal sinek kovucu ve lavanta reçeli gibi ürünler üretmeye başladıklarını söyledi. Yaklaşık 4 yıl önce sadece kahvaltı salonu olarak hizmet verdiklerini dile getiren Can, "Daha sonra her yıl üzerine bir şeyler koyarak ilerledik ve menüyü genişletmeye başladık. Bu konuda üretici kadınları destekleyen çok ziyaretçimiz oldu. Akkuyu Nükleer Santrali'ne oldukça yakın bir noktada olduğumuz için, yabancı uyruklu çalışanlar doğal ürünleri çok seviyorlar. Burası da onların çok sık ziyaret ettiği yerlerden biri. Özellikle bir not düşeceğim; lavanta reçelimizi çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

7 yıl önce köydeki kadınlarla birlikte diktikleri lavantaların, birçok kadına ilham olduğunu dile getiren Can, girişimcilik hayali kuran kadınlara, "Burası çocukken benim üzerinde koşturduğum bir yerdi ve buraya ilk lavanta dikmek istediğimde, 'dağın başına kim gelecek, kim kahvaltıya gelir bu kadar uzak bir mesafeye' gibi çokça umut kırıcı şeyler duydum. Lütfen kulaklarınızı o insanlara tıkayın. Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarından ve e-ticaret eğitiminden yararlansınlar. Çünkü gerçekten çok yüreklendiriyorlar bizleri. ve inandıkları yola çıksınlar, korkmasınlar" diyerek, cesaret verdi.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN CESARETİNE TEBRİK

Duru Lavanta Köyü'nü ziyaret eden Hidayet Nimet Uygun, işletmeden çok etkilendiğini belirterek, "Çok güzel buldum. Böyle yerlerin olması, bir kadın elinin değmesi, halka hizmet vermesi çok güzel. Özellikle kahvaltısını çok beğendim. Girişimci kadınların bu başarısı beni onurlandırdı" dedi.