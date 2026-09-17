AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

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AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Salonu'ndaki toplantıda, partilerinin her geçen gün büyüdüğünü belirtti.
AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin de kapı kapı dolaşarak gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından yeni üyelere parti rozetleri takıldı.
Kaynak: AA
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