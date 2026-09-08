Mersin Bozyazı'da orman yangını çıktı, ekipler müdahale için bölgede
Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve arazözler bölgeye sevk edildi, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
MERSİN'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterler ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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