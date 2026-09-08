Mersin Bozyazı'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerle yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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